Secretul atent păstrat al Prințesei Diana. S-a aflat la 26 de ani de la moartea ei: „Am falsificat totul puțin”

Se împlinesc 26 de ani de la moartea Prințesei Diana. În anul 1997, „Prințesa Inimilor” a sfârșit într-un accident rutier. Multe persoane s-au întrebat care sunt aspectele pe care nu le făcea publice, înainte de deces. De data aceasta, însă, unul dintre ele a ieșit la iveală. Iată mai jos, în articol, secretul atent păstrat al Prințesei Diana!

Voi v-ați gândit, vreodată, care este secretul atent păstrat la Prințesei Diana legat, îndeosebi, de coafura ei? În majoritatea fotografiilor care au apărut cu „Prințesa Inimilor”, aceasta apărea cu o coafură impecabilă. Avea părul scurt și a devenit rapid o inspirație pentru doamnele și domnișoarele din jurul ei. Îi admirau stilul și îl preluau și ele.

Înainte să sfârșească în accidentul teribil din 1997, Prințesa Diana a avut un hairstylist, Sam McKnight. Acesta i-a fost alături în perioada 1990 – 1997. Stilistul a fost impresionat nu doar de postura ei, ci și de modul în care se comporta cu cei din jur. În plus, Prințesa de Wales avea o frumusețe răvășitoare, aspect punctat chiar de bărbat.

Secretul atent păstrat al Prințesei Diana este legat de coafură

Prima întâlnire pe care au avut-o cei doi a fost la o filmare. Atunci, Prințesa Diana trebuia să fie aranjată, iar unul dintre elementele centrale reprezenta părul. Stilistul i-a făcut o propunere pe care Prințesa Diana a acceptat-o imediat. A fost nevoit să apeleze la un artificiu, pentru a avea o coafură de invidiat: „Prima oară când am întâlnit-o pe Prințesa de Wales a fost la o filmare. Blonda aceea ce a venit sărind pe scări, a zâmbit și ne-a făcut pe toți să ne topim a fost chiar Prințesa Diana. Am făcut părul să pară mai scurt sub tiară, am falsificat totul puțin”.

Totuși, transformarea nu s-a terminat atunci. Pentru că, ulterior, Prințesa Diana i-a spus stilistului că și-ar dori o schimbare. Atunci, bărbatul i-a spus că i-ar tunde părul, trecând, astfel, la tendințele anilor 1990.

„I-am spus că aș tăia tot părul și aș începe din nou totul. Ne aflam la începutul anilor 1990 și în acel moment mă ocupam de o mulțime de poze de pe coperți și de show-uri, iar multe fete aveau părul scurt, așa că noi treceam de la tendințele din anii 1990 la un look mai androgin și chic”, a spus stilistul, într-un interviu pentru British Vogue.

