TJ Miles este unul dintre concurenții de la ”Survivor România”. Tânărul în vârstă de 33 de ani face parte din echipa Faimoșilor și luptă pentru premiul de 100.000 de euro. Însă, puțini știu secretul rușinos al lui Tibi Iordache. De ce a făcut închisoare, de fapt, TJ Miles de la Survivor România 2022 de la Pro TV?

Puțini știu detalii din viața privată a lui TJ Miles, concurentul de la ”Survivor România”. Tibi Iordache, tânărul în vârstă de 33 de ani care luptă în show-ul din Republica Dominicană pentru a ajunge cât mai aproape de premiul în valoare de 100.000 de euro, are un trecut tumultos despre care a vorbit în cadrul unui interviu. Acesta a avut probleme cu legea și a fost nevoit să petreacă în închisoare o zi. Din fericire pentru concurentul de la Pro TV, acesta nu a fost nevoit să petreacă mai mult timp în spatele gratiilor, lucru pentru care este recunoscător lui Dumnezeu.

Problemele cu legea le-a avut în Canada. Ani la rând, TJ Miles a trăit în Toronto, iar, în anul 2018, a revenit în țară unde are un service auto. Cu cinci ani înainte să se întoarcă în România, în 2013, Tibi Iordache fusese arestat pentru posesie de droguri de mare risc. La vârsta de 24 de ani, Tibi Iordache a fost reținut de oamenii legii. Mama lui a fost extrem de afectată de situația în care fiul ei se afla.

După ce a reușit să treacă peste aceste momente critice, concurentul de la ”Survivor România” a învățat din greșeli și și-a luat o diplomă în business.

„Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer.

E foarte important ca oamenii să înțeleagă că nu am turnat niciodată pe nimeni. Am plătit pentru greșelile mele, i-am scăpat pe prietenii mei de acuzații, pentru că a fost greșeala mea. Am grijă de oamenii mei, dorm foarte bine noaptea, sunt real”, a spus TJ Miles pentru Vice.

Tibi Iordache este o persoană puternică și nu îi este teamă de nimic, așa cum mărturisește și el în cadrul interviului: „Mă poți pune oriunde pe acest pământ și-mi voi dubla averea. Nu mi-e frică de nimic, ci doar să nu-mi ating adevăratul potențial. Trebuie să am bani și multe lucruri în viață, dar nu asta mă reprezintă, ci că îndemn la iubire, pozitivitate. Să le arăt oamenilor că este important să spună adevărul și să fie buni, decât să fure și să fie răi. La final de zi, banii vin și pleacă, dar sufletul unui om stă cu tine mereu”.

TJ Miles are studii în străinătate, iar bunica lui l-a învățat limba română

Tj Miles este născut în Constanța, iar la vârsta de 8 ani a plecat, împreună cu părinții lui, în Emiratele Arabe Unite. Acolo, tânărul a fost înscris la Școala Americană. După un timp, părinții lui Tibi Iordache au decis să se mute, din nou, de data aceasta în Canada, unde a și obținut cetățenie. Concurentul de la ”Survivor România” și-a făcut studiile în străinătate. Acesta a terminat Facultatea de Management.

Multe persoane s-au întrebat de ce TJ Miles are dificultăți în vorbirea limbii române, însă răspunsul este cât se poate de simplu. Încă de mic, acesta a fost plecat peste hotare, iar singura persoană care l-a învățat limba română este bunica lui, fiind și persoana care l-a crescut, în Canada, când părinții erau plecați în America. Aceasta a dorit ca TJ Miles să nu își uite rădăcinile.

