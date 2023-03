Secretul tulburător al lui Alex Dima. Vedeta de la „România, te iubesc” a avut parte de o poveste de dragoste ca în basme, dar care s-a sfârșit tragic

Alex Dima, unul dintre cei mai apreciați prezentatori tv din România, a trecut prin clipe grele, în urmă cu mai mulți ani. Vedeta de la ProTV și soția lui, Roxana, au trăit o poveste de dragoste ca în filme, însă finalul a fost tragic. Femeia s-a stins din viață din cauza unei boli necruțătoare, iar partenerul său a rămas singur cu fetița lor de doar un an.

Alex Dima este cunoscut publicului larg prin prisma materialelor sale, cu care luptă să schimbe sistemul. De-a lungul timpului, jurnalistul a scos la iveală multe situații critice din țara noastră, pe care a încercat, cât a putut, să le îndrepte.

Vedeta de la ProTV a învățat multe lucruri din situațiile pe care le-a văzut, însă cea mai importantă lecție a trăit-o pe propria piele. La un moment dat a simțit că are tot ce își dorește, însă fericirea a durat prea puțin. Deși a încercat să fie discret în legătură cu drama care i-a marcat viața, Alex Dima și-a deschis sufletul și a povestit prin ce a trecut atunci când soția lui s-a stins din viață. Nu i-a fost deloc ușor.

Alex Dima și-a pierdut soția din cauza cancerului

Tragedia a avut loc acum 12 ani. Alex și Roxana au fost extrem de fericiți împreună. Cei doi s-au cununat pe acoperișul unui bloc, iar la scurt timp, femeia, lângă care spera să îmbătrânească, i-a dăruit o minunăție de fetiță, pe Sara. Din păcate, la scurt timp, Roxana a aflat că se confruntă cu o boală nemiloasă: cancerul.

Alex Dima și-a dedicat tot timpul și atenția pentru a-și salva soția, dar, la doar șase luni, Roxana a murit, boala fiind într-un stadiu deja foarte avansat.

„În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat”, a povestit Alex Dima în podcastul lui Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI: CUM A PETRECUT ALEX DIMA DE 1 MAI ALĂTURI DE IUBITA GRAVIDĂ ŞI FIICA SA. IMAGINILE VORBESC DE LA SINE!

Deși i-a fost foarte greu să își revină, Alex Dima nu și-a pierdut speranța. Fiica lui l-a ajutat să treacă peste momentele grele și să meargă mai departe.

„E cumplit când afli o astfel de veste. Probabil dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai ştiaţi nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta. Pe locul ăsta pentru că (soţia mea-n.r.) a ajuns într-un spital, la un doctor care nu a tratat-o aşa cum trebuie. I-a dat nişte creme. Boala asta se dezvoltă fără să ştii. Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu. Cu siguranţă, dacă mergeam în altă parte… Foarte multă vreme eu mi-am reproşat, pentru că eu am dus-o la medicul acesta. pe care l -am dat apoi în judecată şi colegiul medicilor l-au oprit să mai fie doctor”, a mai povestit Alex Dima în cadrul unui alt interviu, acordat Andreei Esca.

Alex a mai mărturisit că a fost supărat chiar și pe Dumnezeu, însă și-a dat seama că „ea s-a dus acolo la El şi aş putea să-i stric ei ploile acolo sus, fiind eu supărat aici jos”.

Alex Dima a reușit să iubeacă din nou

După mai mulți ani, jurnalistul a întâlnit-o pe Georgiana și spune că aceasta i-a atras atenția prin ochii ei, zâmbetul și tupeul.

„Am văzut-o în aeroport, la Timişoara, unde eram la un eveniment, s-a băgat în faţa mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de aşteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am fost invitat într-o bancă să vorbesc despre copiii din MagicCamp. Şi acolo era ea, s-a ocupat de povestea asta! Şi de atunci e bine. Suntem de aproape 6 ani împreună. Mi-au atras atenţia ochii, zâmbetul şi tupeul‘, a mai povestit jurnalistul.