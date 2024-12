Selly, dezvăluiri exclusive despre artiştii internaţionali de la Beach, please! „Suntem în nişte discuţii avansate… Cu siguranţă o să fie spectaculos”

Cel mai recent invitat al podcast-ului „Altceva cu Adrian Artene” este Selly. Tânărul discută despre relaţia cu iubita sa, Smaranda, sărbătorile din copilărie, Buzz House şi, nu în ultimul rând, festivalul Beach, please, care va avea loc în vara anului 2025.

În cel mai recent episod al podcast-ului „Altceva cu Adrian Artene”, Selly vorbeşte despre iubita sa, începuturile sale în lumea vlogging-ului, proiectul Buzz House şi multe altele. Printre subiectele abordate în cadrul discuţiei cu Adrian Artene, influencer-ul dezvăluie şi detalii despre Beach, please, festival care se va desfăşura la malul mării, în vara anului viitor.

„Dacă ştiam că va fi aşa greu, nu mă mai băgam niciodată. Cu banii aceia, poate aş fi intrat în imobiliare. Festivalul e ca un oraş provizoriu. Suntem în nişte discuţii avansate cu nişte artişti internaţionali. Momentan nu pot să arunc un nume. Cu siguranţă o să fie spectaculos, pentru că noi creştem bugetul acesta de line-up cu 50% faţă de anul 2024 şi atunci poţi să iei artişti mai mari”, a dezvăluit Selly.

Chiar dacă acum are forţe proaspete, este determinat ca de obicei şi vrea să impresioneze publicul din România din nou, influencer-ul recunoaşte că nu a uitat emoţiile prin care a trecut vara aceasta, când Travis Scott era pe punctul să nu se mai prezinte pe scena festivalului. Aşadar, Selly a învăţat din experienţa trecută, iar acum va face lucrurile puţin diferit pentru a fi ceva mai relaxat.

„Pot să spun că vom avea doi headliner mari şi acesta este ca un soi de protecţie cumva, pentru că nu vreau să mai trec niciodată prin ce am trecut când Travis Scott era să nu mai vină, dar până la urmă a venit. Dacă nu ar fi venit, ar fi fost un damage reputaţional pe care festivalul l-ar fi avut, fără ca noi să fi greşit cu nimic, pentru că noi am fost exemplari în termene de plată, în condiţii, am oferit tot.

Şi atunci, vreau să am doi headlineri de nivel similar. (…) Nu vreau să ştiu ce ar fi fost în mintea oamenilor dacă Travis Scott nu venea”, a adăugat Selly, în cel mai recent episod al podcast-ului „Altceva cu Adrian Artene”.

