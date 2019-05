Sepsi și-a tras antrenor »» Csaba Laszlo vine să scrie istorie la Sf. Gheorghe: ”Să vorbim româneşte, că m-am născut aici!”

Oficialii formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe s-au decis asuprea tehnicianului care va pregăti echipa din sezonul viitor. Așa cum era de așteptat, interimatul lui „Magiun” la cârma echipei din Covasna a luat sfârșit odată cu finalul play-off-ului în care Sepsi a evoluat în premieră, dezamăgind prin evoluțiile avute. Formația din Sf. Gheorghe reușit contraperformanța de a nu câștiga niciun meci în play-off cu Neagoe și Marin Barbu, bifând o remiză și nouă înfrângeri.

Tehnicianul Csaba Laszlo, în vârstă de 55 de ani este alesul formației Sepsi. Acesta este născut la Odorheiul Secuiesc şi a fost mijlocaş, evoluând în ligile inferioare din Germania.

„Să vorbim româneşte, că m-am născut aici. Am plecat de aici în 1985, dar n-am uitat să vorbesc româneşte. Eu sunt foarte fericit să fiu aici. Domnul Neagoe a făcut o muncă foarte bună şi trebuie să continuăm ce a lăsat el aici. Trebuie să ne uităm înainte. Ultima dată am antrenat Dundee United, am fost şi la Hearts. Am muncit la foarte multe echipe ca Charleroi sau Ferencvaros, cu Lothar Matteus la Ungaria. Am plecat la naţionala din Uganda, 2 ani şi jumate, am lucrat şi la naţionala din Lituania. Fotbalul este fotbal. Şi în România se joacă cu minge, ai iarbă, porţi, suporteri. Trebuie să ştii fotbalul. Ştiu cum e campionatul, m-am născut aici şi dacă eşti de undeva trebuie să ştii ce se întâmplă în ţara ta. Ştiu care este situaţia”, a declarat Csaba Laszlo.

Tehnicianul nu a pregătit nicio formaţia din România, dar are un CV impresionant. A fost principal la Ferencvaros, apoi secundul lui Lotthar Matthaus, la naţionala Ungariei. Între 2006-2008 a prins un contract exotic, fiind numit selecţioner al Ugandei. După experienţa africană a ajuns în Scoţia unde a pregătit Heart of Midlothian, iar apoi a antrenat FC Charleroi, în Belgia. După această experiență, în 2012 noul tehnician al celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe a fost numit selecţionerul Lituaniei, iar după 4 ani a ajuns principal la MTK Budapesta. Ultima echipă pregătit de Csaba Laszlo a fost Dundee United, echipă de care s-a despărţit în septembrie 2018.