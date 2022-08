Şerban Copoţ, clipe de disperare după ce a făcut COVID: ”Cerșesc de la Doamne-Doamne milă și putere”

Șerban Copoț a trecut prin clipe de groază în urmă cu o săptămână. Fostul membru al trupei Animal X a fost infectat cu COVID, însă au avut de suferit și cei trei copii, dar și soția acestuia.

Șerban Copoț a trecut, poate, prin cea mai grea cumpănă din viața lui. Atât el cât și familia lui au fost infectați cu COVID 19.

Din spusele acestuia, situația nu a fost deloc bună. Toți membrii familiei au avut de suferit. Așa cum a mărturisit chiar el, aceasta a fost o cumpănă a vieții care l-a făcut să reflecteze asupra lucrurilor cu adevărat importante.

Şerban Copoţ, clipe de disperare după ce a făcut COVID

Șerban a publicat un mesaj emoționant pe Facebook, acolo unde și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor și a permis publicului să-i vadă latura sensibilă și vulnerabilă:

”Săptămâna trecută am făcut toți Covid. Emoții mari, febră foarte mare, dar acum suntem bine. De fiecare dată când sunt în cumpănă îmi ridic privirea şi cerşesc de la Doamne-Doamne milă şi putere. Deşi nu rup uşa bisericilor, ştiți de ce cred că mă ajută? Pentru că nu uit niciodată să Îi mulțumesc pentru absolut tot ce am.

În orice moment de bucurie, de linişte sau de împlinire Îl chem în gând alături de mine pentru că mi se pare normal să Îl am oaspete şi atunci când mi-e bine. Pace şi multă sănătate, dragilor!

P.S. Consider prea intimă relația cu El, aşadar va fi singura postare pe acest subiect şi nu vreau să pară că mă bat cu crucea în piept. Respect toate opiniile şi religiile şi am făcut această mărturisire pentru că am trecut printr-o cumpănă a vieții care te aruncă într-o introspecție mai profundă decât bani/job/succes etc.”, a fost mesajul lui Șerban Copoț pe Facebook.

Fostul component al trupei Animal X și-a schimbat complet viața de când a devenit tată. Prezentatorul TV a lansat două cărți şi albume muzicale pentru copii, a dublat personaje de desene animate şi comunică în prezent cu fanii prin intermediul blogului său, unde deseori postează informaţii şi păreri despre creşterea sănătoasă a copiilor.

