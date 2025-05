Șerban Copoț și soția, dezvăluiri în premieră, la 20 de ani de când s-au cunoscut: ”Și eu unde eram?”

Șerban Copoț și Roxana s-au întâlnit la un eveniment, în urmă cu aproximativ două decenii, când ea era model, iar el artist. Și-au oficializat relația abia după 10 ani de conviețuire, timp în care familia lor s-a tot mărit, în prezent având doi băieți și o fetiță. CANCAN.RO i-a întâlnit la lansarea unei colecții de ceasuri și bijuterii, unde au venit de mână și nu s-au dezlipit unul de celălălalt. Și-au lăsat moștenitorii pe mâni bune și au recunoscut că au familie mare și că, din când în când își permit luxul de a mai dispărea de acasă.

Șerban Copoț și soția lui au împlinit anul acesta 10 ani de când sunt, oficial, soț și soție. Au uitat de aniversarea căsătoriei, dar au, în schimb, momentele lor, iar Roxana are prorria colecție de bijuterii de suflet. După atâta timp împreună, Șerbat Copoț nu are cum să dea greș.

Șerban Copoț: „Ne bucurăm din când în când și de luxul de a mai ieși din casă”

CANCAN.RO: Ce faceți? Sunteți o prezență destul de rară la evenimente.

Șerban Copoț: Chiar foarte rară. Am ieșit și noi din casă, ni s-a dat voie, am fugit, suntem pe cronometru.

Roxana: Când difuzați o să fim prinși! Glumesc! Ne-au trimis copiii. Am ajuns în acel punct în care ne-au trimis copiii de acasă.

Șerban Copoț: Duceți-vă la eveniment!

CANCAN.RO: Ce vârste au copiii?

Șerban Copoț: 13, 9 și 4.

Roxana: Bravo! Ne-a ieșit!

Șerban Copoț: Nu știu, am repetat!

CANCAN.RO: I-ați lăsat cu bunicii sau ați pasat responsabilitatea celor mai mari?

Șerban Copoț: Nu, sunt cu verișorul lor mai mare, Darius. El e mare, are 18 ani.

Roxana: Deja și Tedi e mare, e aproape cât noi și e foarte responsabil. Dar da: sunt pe mâini bune. Și o să treacă și nepoata noastră pe acolo, care e majoră și ea.

Șerban Copoț: Noi avem o familie foarte mare, așa că ne bucurăm din când în când și de luxul de a mai ieși din casă.

Roxana: „Nu știu când au trecut 20 de ani că mie încă îmi mai dai fluturași în stomac”

CANCAN.RO: Anul acesta ați împlinit sau urmează să împliniți 10 ani de la căsătorie?

Șerban Copoț: Oh, my God!

Roxana: Avem câțiva ani!

Șerban Copoț: Când ne-am căsătorit?

Roxana: Ne-a prins! Nu știm, că nu sărbătorim. Ba da, avem 10 ani. La mulți ani! 10, că avea Tedi 3 ani.

Șerban Copoț: Așa e, da, 10 ani. La mulți ani!

Roxana: Nu, dar nu sărbătorim așa, tradițional, Valentine’s Day și aniversari, nu știu, le tot modificăm și le tot mutăm, pentru că, cea mică de exemplu, dacă discutăm despre ceva ce s-a întâmplat la un moment dat în trecut, tot timpul întreabă: “Și eu unde eram?” În burtică la mami. Ea tot timpul oficial a fost în burtică la mine.

Șerban Copoț: Noi avem această tradiție, facem fotografii și le printăm pe hârtie și facem albume. Și când ne mai apucă răsfoitul de albume, ne întreabă: “Dar aici unde eram?” În burtă la mami, ce să zic!?

CANCAN.RO: Cum au fost cei 20 de ani împreună? Pentru că voi v-ați căsătorit după 10 ani de la debutul relației.

Șerban Copoț: Probabil că sunt perspective diferite, dar cu sunet de lanț și am bătături la picior. (n.r râd amândoi). Nici nu simțim când au zburat, adică atunci când ne gândim că au fost 20 de ani, nu-mi vine să cred. Serios, nici nu-mi vine să cred. Eu oarecum încă mă simt copil. Noi, bărbații, suntem mai infantili.

CANCAN.RO: Vă maturizați mai târziu.

Șerban Copoț: Noi ne coacem mai târziu, deși coaja pare făcută înăuntru verzi ca… Dar nici n-am simțit, sincer să zic.

Roxana: Au trecut repede. Sună mult, dar nu știu când au trecut 20 de ani că mie încă îmi mai dai fluturași în stomac.

CANCAN.RO: Bijuteria de suflet pentru tine care este?

Roxana: Copiii. Am răspuns frumos?

Șerban Copoț: Da, ca la oracol ai răspuns.

Roxana: Probabil inelul de logodnă. Și mai am câteva bijuterii de suflet primite în niște condiții drăguțe și deosebite. Nu de Valentine’s Day sau de aniversarea căsniciei noastre, de care se pare că uităm, dar își alege niște momente foarte potrivite pentru noi și drăguțe. Și am mai multe bijuterii de suflet, n-am doar una.

Șerban Copoț: Dacă sunt rare, toate sunt de suflet.

CANCAN.RO: Au existat și situații în care nu a nimerit cadoul și poate nu ți-a plăcut. I-ai spus adevărul?

Roxana: Nimerește mai bine decât mine, în principiu. S-a întâmplat să fim și împreună și să-mi aleg singură și pe urmă eram în dubii, dar atunci când mi-a făcut surprize, inclusiv la mărimea inelelor, întotdeauna știe. După atâta timp mă știe mai bine decât mă știu eu.

Șerban Copoț: Știe, tata, știe!

Cu ce se ocupă Șerban Copoț după plecarea de la Antena 1

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru vara asta?

Șerban Copoț: Tabăra! Trebuie să vină tabăra. Asta e cel mai mare eveniment din această vară și poate mai facem o vacanță după aceea. Cred că merităm.

Roxana: Am început deja puțin așa să prindem gustul și ne mai ținem după el. Când are curse, pe urmă are tabăra. Oamenii când au copii vara se gândesc, își fac planuri, îi trimit în tabără, îi trimit la bunici ca să aibă și puțin timp pentru ei.

Șerban Copoț: Eu sunt cel care îi primește în tabără.

Roxana: Șerban mai ia copii. Nu îi ajung trei, mai ia. Și eu rămân cu ai noștri. Bine, anul ăsta o să meargă și băiețelul mijlociu o săptămână, cred, Alex o să meargă și el. Cred, n-am discutat. Îl primești în tabără?

Șerban Copoț: O să văd.

Roxana: Tedi deja stă toată perioada, pentru că e mare și ajută cu organizarea.

Șerban Copoț: Are responsabilități.

Roxana: Și eu fac drumuri pentru că nu spunem cui, în afară de mine, evident, că eu le făceam oricum. Ada nu poate să stea mai mult de două zile fără tati, așa că mergem foarte des. Noi ne relocăm aproape de unde e tabăra și mergem odată la două, trei zile să ne vedem.

CANCAN.RO: Televiziunea te mai tentează?

Șerban Copoț: Încă nu am oferte de niciun proiect, nici nu caut, sincer să fiu. Eu mă ocup de Asociația Generația Verde, avem proiecte, avem treabă foarte multă. A fost o perioadă foarte frumoasă cât am fost în televiziune. Dacă mă mai invită așa punctual la emisiuni care-mi plac, merg cu drag, adică am mers, dar în rest n-am niciun plan.

