Șerban Copoț, vacanță dată peste cap! Ce a pățit artistul și familia lui

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 12:21
Serban Copoț si familia/Foto: social media

Șerban Copoț, cunoscutul prezentator de televiziune, a reușit să transforme o serie de neprevăzuturi într-o vacanță de neuitat alături de soție și copii. Inițial, familia și-a planificat o excursie în Spania, ca răspuns la invitația unui prieten, însă o serie de întâmplări neprevăzute le-a schimbat rapid itinerariul. Iată ce a pățit artistul!

Răceala care i-a lovit pe membrii familiei a făcut imposibilă achiziționarea la timp a biletelor de avion, iar prețurile crescute în ultimele zile înainte de plecare au făcut ca planul inițial să fie abandonat. Astfel, artistul a decis să își schime planurile și să aleagă o nouă destinație mult mai aproape de România.

Ce s-a întâmplat cu vacanța lui Șerban Copoț

În fața acestor obstacole, Șerban Copoț și familia sa au decis să caute o destinație mai apropiată, unde să poată ajunge confortabil cu mașina. Alegerea lor a fost Halkidiki, Grecia, o zonă cunoscută pentru plajele spectaculoase, clima blândă și peisajele care combină marea cu vegetația mediteraneană. Vacanța a oferit astfel o soluție rapidă și plăcută, păstrând totodată oportunitatea de a petrece timp de calitate împreună.

„Sunteți superstițioși? Pentru că noi da!

De fiecare dată când ne facem planuri de vacanță, se îmbolnăvește cineva. Pentru vacanța asta primisem o invitație de la un prieten bun să mergem în Spania, însă, bineînțeles, ne-am îmbolnăvit și, până să ne dăm seama ce fel de răceală ne doboară, biletele de avion ajunseseră la niște prețuri astronomice. Dacă încerci să le cumperi cu 2–3 zile înainte, prețul pentru 5 bilete îți face gaură serioasă în buget.

Așa că nu ne-a rămas decât să găsim ceva mai aproape, cu mașina. Și am ales Halkidiki. Nu mai fuseserăm niciodată, deci… ce putea merge prost? Hai în mașină și la drum!“, a scris Șerban Copoț, pe Facebook.

Pe parcursul sejurului, familia s-a bucurat de o săptămână întreagă de soare, mare și activități relaxante, într-un cadru lipsit de griji și de haosul turistic al marilor orașe. Copiii au avut parte de momente de neuitat la malul apei, participând la diverse jocuri și activități în aer liber, în timp ce părinții au putut să se relaxeze și să savureze atmosfera specifică litoralului grecesc. Halkidiki s-a dovedit astfel a fi o destinație potrivită pentru o vacanță în familie, oferind un echilibru perfect între relaxare și distracție.

