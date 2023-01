Șerban Huidu s-a „spovedit”! Dezvăluirile făcute de prezentatorul TV despre cumpenele din viața sa: „Au fost situații în care m-am gândit dacă pot să merg mai departe sau nu”

Șerban Huidu și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele foarte dificile prin care a trecut, de-a lungul timpului. Prezentatorul TV, în vârstă de 46 de ani, s-a „spovedit” în emisiunea de la Kanal D și a mărturisit că, uneori, mai ales după ce a trecut prin cumplitele accidente, se gândea dacă poate să meargă mai departe sau nu. Iată detaliile mai jos, în articol.

În copilărie, Șerban Huidu a fost, de mai multe ori, la un pas de înec. Prezentatorul de radio și televiziunea mărturisea că, odată, nu mai putea să iasă din Lacul Techirghiol, din cauza algelor pe care aluneca.

„Nu am fost deloc cuminte, era să mă înec în toate lacurile pământului. Am o atracție pentru apă. Știam să înot, dar înotam pe unde era prea adânc. Odată, am căzut în Lacul Techirghiol. Era o zonă plină de mătasea broaștei (n.r. alge veri subțiri, filamentoase) pe care alunecam și nu mai puteam să mă întorc la mal”, spunea, cândva, Șerban Huidu.

Vezi și DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE ȘERBAN HUIDU DESPRE BUNICUL SĂU. DE CE A AJUNS ÎN ÎNCHISOAREA POLITICĂ ȘI CE ROL A AVUT ÎN VIAȚA PREZENTATORULUI TV

Șerban Huidu: „Au fost situații în care m-am gândit bine dacă pot să merg mai departe sau nu”

Însă, acestea nu au fost singurele momente grele ale lui Șerban Huidu. De-a lungul anilor, omul de radio și televiziune a trecut printr-o serie de cumpene, mult mai dificile, care l-au marcat. De pildă, în anul 2010, Șerban Huidu a fost la un pas să își piardă viața, după un accident la schi. Se afla în Austria, alături de familie. S-a izbit violent de un arbore și a suferit o hemoragie craniană. A ajuns în comă indusă. Iar, după accidentul pe care l-a avut la schi, a avut parte de o altă situație dramatică, respectiv accidentul rutier din zona localității Timișu de Sus, județul Brașov, unde trei persoane au decedat.

„În general, în viață, am făcut totul foarte ușor, mi se părea că e ușor să nu dorm decât vreo două, trei ore pe noapte, mi se părea că e ușor să vorbesc la radio, mi se părea că e ușor să știu lucruri. Mi se părea totul foarte ușor. În momentele de cumpănă, în spital, de exemplu, sau după spital, după ce am fost în comă, era totul foarte greu. Adică puteam face lucruri, gândeam lucruri, era ca și cum ai fi în fața unui copac plin cu fructe pe care nu poți să le iei. Le vezi, le dorești, îți plac, dar nu poți să le iei.

Și, atunci, într-adevăr, situația în care te găsești ca personaj cu foarte multă încredere în tine este, cel puțin, ciudată, dacă nu groaznică. Da, au fost situații, mai ales după accidentele mele. Au fost situații în care m-am gândit bine dacă pot să merg mai departe sau nu”, a mărtursit Șerban Huidu, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Vezi și DE CE LUI ȘERBAN HUIDU I SE SPUNE „OLTENAȘUL”. PREZENTATORUL TV A FĂCUT DEZVĂLUIRI MAI PUȚIN ȘTIUTE: „LA RADIO M-A AJUTAT MULT!”