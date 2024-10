Serena Williams, pe mâna medicilor! Imagini de pe patul de spital: ”Am găsit un nodul pe gât”

Serena Williams se confruntă cu probleme de sănătate! Jucătoarea de tenis a fost supusă operației pentru îndepărtarea unui chist branhial benign. După intervenție, sportiva s-a filmat pe patul de spital și a făcut imaginile publice. De asemenea, fostul lider WTA a scris un mesaj în care a povestit prin ceea ce a trecut, dar și care este starea sa acum.

Miercuri, 16 octombrie 2024, Serena William a publicat, pe rețelele de socializare, un mesaj în care a explicat faptul a descoperit o umflătură pe gât, în luna mai. De atunci, a făcut mai multe teste și a ajuns la concluzia că trebuie să se opereze.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Serena Williams a povestit că a observat ceva suspect încă din luna mai. Atunci, medicii i-au spus că nu este nevoie de operație, însă nodulul de pe gât a început să crească.

Jucătoarea de tenis a continuat să facă mai multe teste, iar în cele din urmă specialiștii i-au recomandat o intervenție chirurgicală. Sportiva a acceptat să se opereze, după care a precizat că se simte foarte bine.

Fostul lider WTA a publicat un filmuleț de pe patul de spital pentru a le arăta fanilor săi că totul este în regulă. Mai mult decât atât, Serena Williams a scris și un mesaj în care a explicat tot procesul prin care a trecut.

„În mai, am găsit un nodul pe gât. Am fost imediat la medic și am făcut un RMN și mi s-a spus că am un chist brahial. Ații auzit vreodată de asta? Au spus că nu trebuie să-l scot dacă nu vreau. Deci nu am făcut-o, dar a continuat să crească. Am decis să fac mai multe teste.

Deci, după 3 teste și o biopsie, rezultatul a fost în continuare negativ, dar medicii m-au sfătuit să-l scot cât de curând, deoarece avea dimensiunea unui grapefruit mic și se putea infecta sau mai rău. Așadar, am decis să îl elimin. Mă simt atât de recunoscătoare și norocoasă că totul a funcționat și, mai ales, că sunt sănătoasă. Și da, totul este ok.”, a scris Serena Williams pe TikTok.