Servicii medicale gratuite chiar dacă nu ești asigurat. Ce drepturi au persoanele neasigurate

Chiar și fără asigurare medicală, cetățenii din România pot beneficia de o serie de servicii medicale esențiale, finanțate din bugetul de stat. Sistemul public de sănătate asigură, prin așa-numitul pachet minimal de servicii, îngrijiri primare, urgente și de prevenție, pentru persoanele neasigurate. Aceste măsuri sunt menite să ofere un suport minim de sănătate, evitând situațiile în care lipsa unei asigurări împiedică accesul la tratament.

Potrivit datelor recente, aproximativ 500.000 de români nu mai sunt asigurați în sistemul public după reforma din septembrie 2025, însă pachetul minimal rămâne o plasă de siguranță esențială pentru accesul la servicii medicale vitale.

Servicii medicale gratuite chiar dacă nu ești asigurat

În cadrul pachetului minimal, persoanele neasigurate pot accesa servicii de la medicul de familie, ambulatoriu de specialitate, spitale și medicină dentară pentru urgențe. Consultațiile de primă necesitate, inclusiv la domiciliu, sunt disponibile gratuit. În situațiile de urgență care nu pun viața în pericol imediat, cunoscute sub denumirea de „cod verde”, pacienții pot solicita intervenția la domiciliu a medicilor de pe ambulanță. Exemple includ plăgi minore, contuzii, dureri moderate sau sângerări controlate. În cazurile în care problema nu poate fi rezolvată acasă, transportul către spital se asigură fără costuri.

Transportul sanitar neasistat este gratuit pentru persoanele neasigurate în anumite condiții: pacienți cu mobilitate redusă, persoane cu fracturi grave, deficite motorii severe, insuficiență cardiacă avansată sau pacienți dependenți de oxigen. De asemenea, transportul este oferit la externarea din spital, inclusiv către alte județe pentru pacienții nedeplasabili, sau pentru cazuri speciale precum talasemie majoră sau nanism, care necesită vizite periodice la centre medicale.

Accesul la spitale și medici specialiști este posibil în regim gratuit pentru urgențe care pun viața în pericol, spitalizare de zi pentru proceduri specifice și investigații speciale. Printre acestea se numără testele pentru HIV, hepatitele B și C, precum și investigațiile pentru confirmarea afecțiunilor oncologice. În cadrul urgențelor, serviciile sunt decontate pentru o singură consultație, fie prin spitalizare de zi, fie continuă.

Programele Naționale de Sănătate oferă tratament gratuit pentru anumite boli cronice sau grave, inclusiv tuberculoză, HIV/SIDA și oncologie, asigurând pacienților neasigurați acces la terapii similare celor asigurați. Începând cu 2026, accesul complet la tratamente pentru diabet nu mai este garantat neasiguraților, ceea ce a determinat inițierea unei petiții publice de peste 2.400 de semnături pentru corectarea acestei situații.

În medicina dentară, pachetul minimal include consultații gratuite (o dată pe an pentru adulți și la șase luni pentru copii) și tratamente de urgență, cum ar fi extracțiile sau reparațiile de proteze. Totuși, costurile pentru medicamentele prescrise și pentru investigațiile paraclinice care nu sunt incluse expres în pachetul de prevenție sau monitorizare trebuie suportate de pacient.

