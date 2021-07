Serviciul Anti-Mafia din Italia a „comandat” arestarea unui ieșean! Fostul fotbalist a fost acuzat că ar fi fost unul dintre liderii unei grupări mafiote

Adrian Ionuț Chelariu (fost Mihăilă), un fost fotbalist din Iași, a fost arestat la cererea procurorilor anti-mafia din Italia. Se pare că bărbatul se face vinovat de 15 infracțiuni de conspirație infracțională de tip mafia armată, sprijinire și instigare la prostituție și violență privată.

Arestarea ieșeanului vine după ce acesta a fost condamnat în Peninsulă la peste 21 de ani de închisoare. Acum, bărbatul a fost condamnat la peste 13 de ani de închisoare. Se pare că Adrian Ionuț Chelariu (fost Mihăilă) este în vizorul Serviciu Anti-Mafia din Italia încă din anul 2013, atunci când alături de alți conaționali a primit 27 de capete de acuzare. Acesta a fost acuzat că face parte dintr-o grupare mafiotă numită „Brigada”, care controla regiunea Piemonte. (CITEȘTE ȘI: LEGĂTURILE DIN VÂRFUL MAFIEI DIN ROMÂNIA! INTERLOPUL CARE L-A ÎMPUȘCAT PE FRATELE ALINEI PANĂ ESTE…)

„A fost vorba despre 14 români, sportivi, care ne aflam acolo, aproximativ zece dintre noi fiind din Iași. Am fost acuzați de orice, poate mai puțin de terorism! Avem 27 de capete de acuzare, inclusiv de omor sau trafic de arme. Nu e nimic adevărat! Totul a pornit de la o plângere făcută la Parchet, pentru că noi aveam trei discoteci în zona respectivă. Procurorii italieni au afirmat că românii ar fi controlat toată regiunea Piemonte din 1992. Eu, în 1992, nici nu aveam buletin!”, a declarat Adrian Ionuț Chelariu (fost Mihăilă), în urmă cu un an pentru biz.ro.

„Am fost acuzat că aș fi fost «cap de mafie»”

Se pare că toate ar fi plecat de la faptul că nimeni nu ar fi reușit să le creeze problem românilor în acea zonă, fapt ce a ridicat numeroase semne de întrebare și a condus la anumite concluzii. Adrian Ionuț Chelariu (fost Mihăilă) a fost acuzat că este „cap de mafie” și a fost judecat în consecință.

„Au spus că noi constituiam cea mai mare grupare mafiotă din Italia, nefiind originari din Peninsulă. Am fost condamnați ca fiind parte din cea mai mare grupare mafiotă din sud-estul Europei. La prima instanță, eu am luat o pedeapsă de 21 de ani și 6 luni de închisoare. Până acum, am executat în arest 4 ani. Asta, în condițiile în care acuzațiile sunt complet nefondate. Anchetatorii italieni au spus că, de fapt, noi am fi controlat regiunea și că am fi primit bani de peste tot. Am fost acuzat că aș fi fost «cap de mafie»”,

Am fost duși în secret și judecați într-un buncăr, nu pe Drept comun, ci anti-mafie. Am văzut lucruri pe care nu le doresc nimănui! Ferească Dumnezeu! Și în arest am stat la «mare siguranță», am luat masa și am trăit alături de cei mai mari mafioți! N-am mai văzut așa ceva, nici nu-mi imaginam că există! Credeam că numai în filme vezi așa ceva! De fapt, noi am fost invidiați, pentru că nu se întâmpla în cluburile noastre ce se întâmplă acum prin alte părți.

Moldovenii și albanezii vin și îți iau femeia, îți iau tot și nu ai ce să faci! De noi, albanezii nici nu s-au putut atinge, măcar să ne provoace o zgârietură, acesta fiind și motivul pentru care, acum, oamenii regretă că nu mai suntem noi acolo. Și procurorii au pornit de la ideea asta: cum de noi, românii, nu putem fi afectați de albanezi, care sunt considerați cei mai agresivi din zona respectivă!”, a subliniat Mihăilă.

Procurorii au adăugat că mai mulți români au pus pe picioare singura grupare de tip mafiot din Italia, formată exclusiv din cetățeni de origine română. La prima instanță, Tribunalul Torino a finalizat pe 28 octombrie 2014 judecata celor 14 români acuzați de activități de tip mafiot.