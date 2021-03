Sexy-bruneta care a “spart” vestiarul FCSB-ului se întoarce. A marcat în stilul ei venirea primăverii

S-a „tunat” din cap până-n picioare și acum face ravagii cu pictorialele fierbinți. Sexy-bruneta care a ”spart” vestiarul FCSB a apărut în ipostaze de-a dreptul incendiare. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai „fierbinți” imagini ale primăverii. Atenție, conținut interzis minorilor și nerecomandat cardiacilor!

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, am intrat în posesia unor imagini +18 în prim-planul cărora se află una dintre cele mai sexy, dar și controversate brunete din showbiz, Ada Hululei.

Recent, focoasa brunetă care a ”spart” vestiarul FCSB-ului a ținut să marcheze venirea primăverii cu un pictorial de-a dreptul incendiar, care, cu siguranță, va fi fie extrem de apreciat de reprezentanții sexului tare. Ca o adevărată profesionistă, Ada s-a ”jucat” cu obiectivul aparatului de fotografiat și a pozat provocator, în cele mai incitante poziții.

Cum pare o fire lipsită de inhibiții, bruneta n-a ratat ocazia de a-și pune în evidență bustul siliconat. Iar rezultatul ședinței foto este răvășitor. După ce s-a tunat din cap până-n picioare, Ada reușește să zăpăcească mințile bărbaților cu fizicul ei. (NU RATA: AMANTA FOTBALIȘTILOR A RECIDIVAT! SILICONATA L-A DIVORȚAT PE ”DOCTORAȘUL VEDETELOR”?!)

A luat calea Dubaiului

Așa cum v-am dezvăluit în urmă cu ceva timp, conform surselor noastre, sexoasa Ada Hululei pare să o ia pe urmele Ramonei Gabor. Bruneta a decis să-și ia zborul către tărâmul milionarilor, acolo unde ar intenționa să se și stabilească.

Din câte se pare, bruneta care a ”spart” vestiarul echipei patronate de Gigi Becali intenționează să se mute definitiv în Dubai. După cum afirmă surse din anturajul acesteia, Ada Hululei ar vrea să înceapă o viață nouă în ”Raiul milionarilor”. (NU RATA: A PĂTRUNS ÎN CANTONAMENT ŞI… AMANTA CARE A ”SPART” FAMILIA FCSB-ULUI A FĂCUT ”RAVAGII” LA O ALTĂ ECHIPĂ DIN LIGA I!)

Ada, agresată într-un WC din Arena Națională

Ada Hululei, care avusese o relație cu Ovidiu Popescu, a fost agresată de soția fotbalistului, ajutată, spune tânăra, de nevasta lui Pintilii. Scandalul a avut loc în timpul meciului FCSB – Hapoel Beersheva. Ada avea să apară la o televiziune, unde a povestit ceea ce i s-a întâmplat, dar a și dezvăluit că a avut o relație cu jucătorul lui Gigi Becali.

”Recunosc că am greşit, că am avut o aventură, o relaţie, aşa cum vreţi voi să o numiţi… Dar faptul că mi se pun în cârcă tot mai multe nume şi tot mai multe relaţii neadevărate îmi strică imaginea, nu mai pot merge la şcoală liniştită, râd colegii de mine! Noi am avut o poveste de iubire, dar nu aşa cum s-a scris.

Sunt prea afectată, prea supărată, pot intra în depresie. Dacă oamenii consideră că am greşit fiindcă m-am implicat într-o relaţie cu un om care urma să se căsătorească, este dreptul lor, dar cred că trebuie să fie judecată şi partea cealaltă şi agresiunea la care am fost supusă. Singura mea greşeală a fost atunci când am dat prima declaraţie, dar apoi am fost distrusă în public”, declara Ada, cu ochii în lacrimi.

Discuție cu palme și pumni

Tot ea îl acuza pe Ovidiu Popescu că nu a avut curajul să recunoască acea relație extraconjugală. „Nu a încercat să îmi salveze imaginea şi mi-aş fi dorit să mă apere şi să recunoască ce a fost între noi. Am văzut că a ieşit şi domnul Becali şi a făcut declaraţii, dar vreau să spună şi el ceva! Am fost la Medicina Legală, mi-am scos actele care dovedesc agresiunea, să vedem ce va fi.

Eu nu am mers acolo să o agresez, da, ştiam că va fi şi ea acolo. El îmi dădea mereu mesaje şi mă avertiza să am grijă, să nu port tricoul lui, că va fi şi ea acolo.

Relaţia a durat din octombrie anul trecut până în iulie anul ăsta. Nu a fost o relaţie propriu-zisă, nu am stat împreună, dar el a fost important pentru mine. Stau acum şi plâng aici pentru că i-am făcut şi lui rău. Atunci când s-a consumat bătaia, discuţia cu ea a fost doar prin pumnii şi palmele ei. Jignirile au urmat de a doua zi, şi-a exprimat furia prin bătaie, mi-a spus: cât am aşteptat momentul ăsta!”, detalia, atunci, Ada.

