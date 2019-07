Sexy-cântăreața a arătat fanilor mai mult decât și-ar fi dorit, iar aceștia au reacționat: ”Te mușc de…”

În luna ianuarie a anului 2018, cântăreața-sexy se căsătorea cu Bogdan Win, ex-“Crazy Win”. Fericitul eveniment a avut loc în Canada, iar cei doi păreau deciși să stea alături întreaga viață. Numai că, după numai cinci luni, a survenit ”ruptura” sentimentală. Foștii parteneri au pornit pe drumuri separate, iar ”dragostea veșnică” a rămas doar o expresie lipsită de conținut.

Cristina Vasiu – câștigătoare a Festivalului de la Mamaia și fostă concurentă la ”Vocea României” – este considerată una dintre cele mai sexy cântărețe din România, iar formele ei de invidiat incită, de fiecare dată, imaginația fanilor. Pagina sa de Instagram are foarte mulți vizitatori, iar fotografiile pe care le postează sunt răsplătite cu aprecieri. De curând, Cristina Vasiu a postat o fotografie prin care a dorit să se înfățișeze cât mai sexy cu putință în fața admiratorilor, numai că – fără să vrea – a lăsat să se vadă mai mult decât ar fi dorit. Sânii Cristinei au apărut în toată splendoarea lor, fotografia fiind realizată ”de sus”, iar urmarea… lesne de bănuit. Unul dintre fanii Cristinei a postat un mesaj sugestiv în dreptul fotografiei: ”Te mușc de limbuță”, a scris acesta.

Cristina Vasiu s-a căsătorit în Canada

„27. ian 2018! Ziua in care am inceput sa iti port numele cu drag, ziua in care ti-am jurat iubire in fata tuturor! Te iubesc Bogdan Win”, a scris Cristina Vasiu, pe pagina sa de Facebook, cu cinci luni înainte de despărțire.

„Sunt multe zile speciale in viața unui om, însă una este cu adevărat specială atunci când jumătatea vieții tale se unește cu tine sub un jurământ al vieții! De azi, numai suntem 2 suntem 1. Te iubesc om frumos! Te iubesc a mea soție!” a fost mesajului proaspătului soț al artistei.