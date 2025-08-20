Sfârșit tragic pentru Mircea, un voluntar Crucea Roșie! Tânărul de 25 de ani a murit în urma unui accident rutier grav

Mircea, un tânăr de doar 25 de ani, și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic. O simplă plimbare cu mașina s-a transformat în ultimul drum pentru el, după ce un accident rutier grav i-a curmat viața. Tânărul era voluntar Crucea Roșie, iar moartea lui i-a șocat pe cei apropiați.

Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, 20 august, în apropierea localității Sibioara, județul Constanța. În jurul orei 01:20, polițiștii au fost alertați că un autoturism s-a răsturnat în afara șoselei pe D.C. 86.

Sfârșit tragic pentru Mircea, un voluntar Crucea Roșie

Din primele cercetări, s-a stabilit că la volan se afla un tânăr de 23 de ani, care ar fi pierdut controlul direcției. În autoturism se aflau patru persoane: șoferul, Mircea și alți doi tineri de 22 de ani. Mașina s-a răsturnat violent în afara carosabilului, iar impactul a fost devastator.

Mircea a murit pe loc, în timp ce șoferul a fost rănit grav și transportat la spital. Din cauza stării în care se afla, conducătorul auto nu a putut fi testat cu etilotestul, însă medicii i-au recoltat probe biologice pentru a stabili alcoolemia. Ceilalți doi pasageri au refuzat transportul la spital, suferind răni mai ușoare.

Poliția a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei.

Moartea lui Mircea a lăsat un gol imens în sufletele colegilor săi de la Crucea Roșie, acolo unde era voluntar de mult timp. Mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Cu profundă durere, deplângem pierderea colegului nostru Mircea Pană într-un tragic accident de circulație petrecut în cursul nopții trecute. Suntem cu toții în stare de șoc și nu putem crede că de azi înainte ne vei zâmbi doar din fotografii! Îți mulțumim, Mircea, pentru tot ce ai făcut pentru Crucea Roșie, pentru contribuția adusă în cei aproape 10 ani de voluntariat! Cu siguranță nu vei fi uitat! Să ne veghezi și de acolo, de sus! Condoleanțe familiei!”, este mesajul transmis de colegii lui Mircea.

Mircea era cunoscut pentru implicarea sa, pentru optimism și pentru devotamentul cu care ajuta oamenii aflați în nevoie. Din păcate, destinul său a fost frânt mult prea devreme, iar amintirea lui rămâne acum doar în sufletele celor care l-au iubit și l-au apreciat.

