Sfârșit tragic pentru un bărbat de 47 de ani din Capitală. A făcut infarct la volan

Un accident tragic a avut loc în București, unde un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața după ce a suferit un infarct în timp ce se afla la volan. Evenimentul s-a produs pe Calea Griviței și s-a soldat cu un impact ușor între două autoturisme. Salvatorii au interbenit rapid la locul incidentului, însă nu au mai putut face nimic pentru șofer.

Potrivit primelor informații, bărbatul conducea din direcția Bulevardului Ion Mihalache către Bulevardul Nicolae Titulescu, când, în dreptul unui imobil din zonă, a intrat în partea din spate a unei mașini conduse de o femeie de 32 de ani. Coliziunea nu a fost una violentă, iar ambele autoturisme au suferit doar avarii minore. Cu toate acestea, situația a devenit critică imediat după impact.

Bărbatul nu a putut fi salvat de medici

Martorii au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și ambulanță. Medicii au constatat că șoferul se afla în stop cardio-respirator și au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul la fața locului.

Femeia implicată în accident a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, confirmând că nu consumase alcool. Din fericire, aceasta nu a suferit răni grave, însă a fost profund afectată de cele întâmplate.

Pentru a permite intervenția echipajelor și desfășurarea cercetărilor, traficul a fost restricționat temporar pe una dintre benzile de circulație din zonă, ceea ce a dus la formarea de coloane de mașini. Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

