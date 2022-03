„Show” au făcut Raluca și Cristi Pulhac în Nuba, sub ochii lui Matei Dima, cunoscut drept BRomania! Care nici el nu a fost un „mielușel”, alături de iubita lui! Dansuri „erotice”, shot după shot… Plin ochi a fost clubul, petrecere pe cinste, așa cum băieții și fetele de Capitală știu s-o facă. A fost ca-n vremurile bune, când COVID ar fi însemnat o înșirare, aleatorie, a literelor. CANCAN.RO are filmările și vi le prezintă în exclusivitate.

Spectacol total în Nuba, zilele trecute, la care au luat parte și ”dinamicii” Raluca și Cristi Pulhac! Shoturile au curs râu, la fel cum și dansurile nu le-au lăsat aproape deloc un respiro. În peisaj a apărut BRomania, cu mare chef și el, dar și iubita lui, care s-a „unduit” pe ringul de dans. A fost o noapte albă pentru celebrele personaje care și-au înscris cu succes numele în lumea mondenului.

O noapte pe cinste cu Raluca și Cristi Pulhac, plus BRomania

Matei Dima avea să rupă, din când în când, rândurile. S-a dat lângă fostul fotbalist al lui Dinamo și i-a mai șoptit una, alta la ureche. Cât o fi înțeles Pulhac în vacarmul de la Nuba, Dumnezeu știe. Sigur a zâmbit larg, însă, așa cum e surprins în filmările obținute de CANCAN.RO. Petrecerea continuă. Shoturile merg ca unse, iar cheful crește treptat. Logic! Fetele se amestecă în mulțime, se pierd de ai lor iubiți, valul le-a luat. Nu-i bai, sunt reperate și revin sub mângâierea bărbaților alături de care își văd viața în roz.

O noapte pe cinste. Așa ar putea fi descrisă, pe scurt, ”aventura” în Nuba a celor patru. Un chef de vis, dar care avea să se încheie și el, la un moment dat. Băieții și-au luat iubitele și au ieșit din club. Punct și de la capăt, într-o altă seară. Către Uber a fost, cel mai probabil, primul apel telefonic înainte de plecare…

