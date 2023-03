Dorința Deliei Matache de a ajunge pe Everest s-ar putea înfăptui în acest an. Artista nu este convinsă că timpul îi va permite, însă aspirația este considerată una nebună și exagerată de cântăreață. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Delia a menționat că în „horă” e intrat și Răzvan Munteanu, partenerul ei de viață, care, așa cum s-a exprimat artista, dacă ea vrea, vrea și el!

Delia Matache încearcă să împace planurile profesionale cu cele personale, lucru care este foarte greu de realizat, după spusele ei. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pe lângă planul „nebun” exprimat de a ajunge împreună cu Răzvan Munteanu, soțul său, pe Everest, Delia Matache a vizualizat o posibilă participare în cadrul show-ului America Express. Tot cu soțul, pentru că fără nu se poate!

„Noi funcționăm foarte bine împreună„

CANCAN.RO: Participi și tu la America Express?

Delia Matache: Nu, nu încă. Nu avem timp. Aș vrea. Este visul meu, ar fi o provocare pentru mine să merg cu Răzvan și îți dai seama că dacă ne-am duce, ne-am dori să câștigăm, adică ne-am duce în competiție direct.

CANCAN.RO: Și ați putea să mâncați tot ce…

Delia Matache: Cred că am trece peste probele astea. În primul rând am fi bine pe probleme fizice și pe tot ce ține de ambiții, și ajuns în timp record, și chestii de aptitudini fizice, și rezistență, și așa. Și mai apoi, asta cu mâncatul, cred că aș drege-o cumva. Dar nu putem din cauza timpului. El e prins, eu sunt prinsă în 70 de mii de proiecte.

CANCAN.RO: Și dacă Răzvan n-ar vrea să meargă, ai vrea să pleci cu altcineva?

Delia Matache: Nu m-aș duce cu altcineva pentru că noi funcționăm foarte bine împreună. Și eu sunt pe parte de creativitate, el e pe parte de calcul, foarte exact, matematic, foarte bine ancorat în realitate. Funcționăm bine.

CANCAN.RO: Și cu mâncarea cum faceți?

Delia Matache: Dacă merg n-o să am probleme la capitolul ăsta. N-am de unde să mai dau jos nimic, sunt bine. Cred că n-aș muri de foame, adică m-aș descurca. Am acest instinct de supraviețuire și pot să mănânc de pe tarabe, pot să cer la oameni mâncare, nu-mi scad gradele. În condițiile în care oamenii ăia nu mă cunosc, n-am mândrie și orgoliu. Probabil că l-aș avea aici sau probabil că nu. Cu o cameră după tine ai alt avânt să mergi să cerșești. Adică e o chestie în care ești implicat și nu faci treaba asta în mod gratuit.

„Vrea și el să ajungă pe Everest dacă eu vreau„

CANCAN.RO: Ce planuri ai anul ăsta?

Delia Matache: Suntem bine, încerc să împart partea asta de turnee și concerte cu zona mea de confort și entertainment și îmi este foarte greu. Pentru că încerc să călătoresc foarte mult, mai mult ca niciodată, dar încerc să fac și treaba asta și să-mi onorez concertele și să fie bine și pe plan profesional. Dar poate mai mult ca oricând îmi permit să-mi dau timp. Asta vreau, să am timp și pentru mine și să merg și la concerte.

CANCAN.RO: E o destinație în care n-ai mers și pe care ai vrea s-o bifezi?

Delia Matache: Da. vreau să ajung în Nepal. Vreau să ajung pe Everest, nu știu dacă anul ăsta, dar ăsta este planul meu nebun și fetishist și exagerat.

CANCAN.RO: Dar Răzvan cum e cu dorințele tale?

Delia Matache: El e cu mine. Adică vrea și el să ajungă pe Everest dacă eu vreau. L-am luat în treaba asta și o să ne antrenăm, facem munți mai mici.

