Silvia Chifiriuc, fotografiată într-o ipostază așa cum nu a mai fost văzută. Fanii au fost în delir

Silvia Chifiriuc și Petre Roman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste un deceniu și au un băiat de 11 ani. În ciuda faptului că nimeni nu le dădea vreo șansă, cei doi au demonstrat că iubirea lor este mai presus de orice. Poate că și dragostea e un factor foarte important care le dă și mai multă energie, astfel încât în fiecare zi se simt plini de energie.

Soția fostului premier al României și-a surprins fanii de pe Instagram cu o fotografie în care arată foarte bine, dar este într-o ipostază cum rar am văzut-o. Îmbrăcată cu o bluză albă și o pălărie neagră pe cap și savurând un trabuc, așa se relaxează Silvia Chifiriuc. Admiratorii nu s-au putut abține și au dat like după like și au lăsat comentarii care au făcut-o să se simtă foarte apreciată.

Ce spune Petre Roman despre soția lui

După ce a cunoscut-o pe artistă, fostul premier s-a îndrăgostit iremediabil și a decis să divorțeze de Mioara Roman pentru a-și trăi noua poveste amoroasă.

”Într-un fel, mi-am pierdut mințile, m-am îndrăgostit foarte mult de Silvia, nu doar că este frumoasă, că are o voce frumoasă, dar am și eu dreptul să mă simt bine cu aleasa inimii mele. Dacă eu sunt ceea ce sunt, trebuie să mă manifest, să vreau să exist așa cum sunt eu, și nu cum vor alții. Eu, de fapt, am făcut un lucru firesc. Când o căsătorie nu a mai fost posibilă, așa cum au recunoscut ambele părți, și am cunoscut o femeie de care m-am îndrăgostit, m-am căsătorit cu ea, am făcut un copil. Asta e normalitatea!”, a declarat Petre Roman.

Petre Roman are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, pe care o iubește și o susține necondiționat. Un singur lucru, însă, își dorește fostul premier. Ca soția lui să aibă o carieră mai înfloritoare pentru a se simți cu adevărat împlinită.

”Silvia este o soție devotată, iubitoare, pe care am îndemnat-o să-și vadă de cariera ei muzicală, mai ales că are o voce frumoasă. Mi-aș dori să aibă o carieră mult mai înfloritoare, pentru a fi un cuplu împlinit și din punct de vedere profesional”, a mai spus Petre Roman.

