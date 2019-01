Silviu Nedelea, dezamăgit după emisiunea ”Chefi la cuțite”: ”Probabil am deranjat…”

Silviu Nedelea, component al echipei lui Sorin Bontea după ce acesta și-a folosit o amuletă pentru a-l prelua din echipa lui Florin Dumitrescu, nu și-a revenit încă din supărarea pe care i-a pricinuit-o eliminarea din semifinala ”Chefi la cuțite”.

Silviu l-a acuzat pe Cătălin Scărlăteascu fiindcă acesta i-a acordat foarte puține puncte în semifinală, asta întâmplându-se după ce a identificat care a fost farfuria sa. Și a spus că nu îl va ierta niciodată, chiar dacă acesta l-a rugat, timp de 20 de minute, să îl ierte.

Concurentul de la ”Chefi la cuțite” consideră că merita mai mult și că a fost marginalizat pentru că a vorbit deschis despre toate greșelile pe care le-a observat, în concurs, de-a lungul probelor. Totodată, Silviu Nedelea i-a mulțumit lui Florin Dumitrescu pentru că acesta a fost… singurul jurat care a crezut în el.

”A fost o competiție dură! Cu emoții, cu dezamăgiri! Finala aceasta am lucrat-o pentru @florindumitrescu, singurul jurat care a crezut în mine, singurul care m-a ridicat de la pământ și m-a făcut să lupt până la capăt! Pentru unii am fost prea timid la începutul competiției, pentru alții am fost prea dur pe parcursul probelor! Am fost critic și am atenționat greşelile ori de câte ori le-am văzut pentru că, corectitudinea nu o pot schimba doar ca să mulțumesc pe alții! Probabil am deranjat, dar sunt convins ca profesioniștii au apreciat!

Silviu Nedelea: ”E atât de simplu să stai în fața televizorului”

Silviu Nedelea a făcut o scurtă referire și la toți cei care l-au criticat din fața televizoarelor, însă a încheiat mesajul său pe un ton optimist.

”E atât de simplu să stai în faţa televizorului și să judeci, să nu ai nicio legătură cu gastronomia, dar să arunci cu vorbe! Eu zic să ne «vedem» și in viața reală, fiecare în bucătăria lui! Să gătim cu pasiune, să iubim și să respectăm meseria aceasta! Să ne luptăm între noi și pentru cele mai bune rezultate în competiții cu adevărat importante în domeniul acesta! Să gătim!!! Să învățăm!!! Să facem din meseria aceasta o ARTĂ!”, a notat Nedelea după anunţarea câştigătorului.