Simona Gherghe, dezvăluiri surprinzătoare! Prezentatoarea a mărturisit de ce nu mai poate să rămână gravidă

Simona Gherghe a mărturisit recent care este motivul pentru care nu poate să mai facă cel de-al treilea copil. Fanii au determinat-o să spună adevărul cu privire la o viitoare sarcină. Totul ar fi pornit de la o postare cu familia sa.

Prezentatoarea de la „Mireasa” este cunoscută și îndrăgită de telespectatorii de pe micile ecrane. Mereu fericită și cu o stare bună, puțini știu care este povestea din spatele camerelor de filmat și ce se întâmplă în familia sa.

Simona Gherghe are o relație de peste un deceniu cu soțul său, Răzvan Săndulescu. Fericitul cuplu au o familie cu care se pot mândri și doi copii sănătoși, dar viața lor nu a fost atât de simplă pe cât pare.

Simona Gherghe, despre copii: „Am avut două sarcini…”

Prezentatoarea a dezvăluit că venirea pe lume a celor doi copii nu a fost deloc ușoară. Simona Gherghe a reușit să rămână însărcinată abia la vârsta de 39 de ani, când a născut-o pe Ana Georgia. La doi ani mai târziu, a venit pe lume Vlad Ioan, băiatul său.

Întrebată de fanii din mediul online dacă își mai dorește un copil în viitor, aceasta a dezvăluit care este motivul pentru care nu mai poate să ducă o nouă sarcină, chiar dacă și-ar dori.

„Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii", a declarat Simona Gherghe.