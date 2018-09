Simona Halep a declarat pentru Reuters: ”Visul meu a fost să ajung nr. 1 și am reușit”!

Simona Halep a declarat pentru Reuters că visul ei a fost să devină numărul 1 mondial. ”Am reușit!”, exclamă sportiva, menționând că succesul din acest an, de la Roland Garros, a ajutat-o să își confirme statutul de lider WTA.

Simona se află în aceste zile în China, acolo unde urmează să participe la turneul de la Wuhan. Turneul se va desfășura între 23-29 septembrie. Simona Halep nu a mai jucat de la US Open, acolo unde, din păcate, a fost eliminată încă din primul tur.

Simona Halep declară că a fost visul ei să devină nr.1 mondial

„Visul meu a fost să devin numărul 1 mondial şi am reuşit asta anul trecut, iar apoi obiectivul meu a fost să câştig un Grand Slam din cauză că unii consideră asta ca un semn pentru a fi un adevărat număr 1”, a declarat Halep pentru Reuters.

Simona ocupă poziţia de lider WTA pentru a 46-a săptămână consecutiv.

”Motivaţia mea a fost să câştig un turneu major după ce am ajuns în vârful clasamentului. Acum mă simt mai relaxată după ce am reuşit să fac ambele lucruri. Încă sunt motivată să câştig fiecare meci şi acum nu mai am presiune. Pot simţi plăcerea jocului”, a mai declarat Simona Halep.

Simona Halep va fi cap de serie la Wuhan

Simona Halep, liderul WTA, va fi cap de serie numărul 1 la primul turneu important de după US Open. Organizatorii au anunțat pe twitter că primele 10 jucătoare ale lumii au confirmat prezența la Wuhan, acolo unde va evolua și Mihaela Buzărnescu, locul 20 WTA și a 19-a favorită a competiției. Turneul se anunță unul extrem de interesant, ținând cont că 19 din jucătoarele clasate pe primele 20 de locuri în ierarhia WTA vor fi acolo.

”Simona Halep ar trebui să se concentreze mai mult”, spune Ion Țiriac

Ion Țiriac a declarat pentru telekomsport.ro că Simonei Halep îi lipsește concentrarea în momente critice ale unor jocuri. ”Ar trebuie să se concentreze mai mult și să nu mai ofere cadouri”, este de părere omul de afaceri, fost mare tenismen. Ion Țiriac a m,ai specificat și că o poate ajuta cu sfaturi pe Simona Halep, însă numai atunci când aceasta îi cere ajutorul.