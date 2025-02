Simona Halep a făcut anunțul despre retragerea ei: „Am o vârstă!”

Simona Halep (33 de ani) a făcut un anunț surprinzător cu privire la cariera ei, înainte de debutul la Transylvania Open 2025. Fostul lider WTA este gata să se retragă din sportul pentru care a muncit o viață. Sportiva, care a triumfat la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, a recunoscut că se gândește la retragere, după accidentările pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Simona Halep se gândește la retragere, lucru recunoscut chiar înainte de debutul ei la Transylvania Open 2025. Celebra tenismenă este pe cale să revină în teren, în perioada 3-9 februarie 2025, când are programat turneul.

Înainte de revenirea ei în tenis, sportiva din Constanța a fost întrebată despre o posibilă retragere din sportul care a urcat-o pe culmile succesului. Ținând cont de accidentările pe care le-a avut de-a lungul timpului, fostul lider WTA a recunoscut că a luat în calcul retragerea.

Simona Halep a dezvăluit că i-a trecut prin cap des să se retragă din tenis, din cauza accidentărilor, dar și a vârstei. Tenismena de 33 de ani a mărturisit că are accidentări pe care nu le mai poate reface, în ciuda tuturor eforturilor.

Acest lucru nu face altceva decât s-o împiedice să revină pe teren, în mare glorie, ca pe vremuri. Constănțeanca a ținut să precizeze că se simte o jucătoare de tenis foarte împlinită, după toate realizările pe care le-a adunat în cariera ei.

„(n.r: Te gândești la retragere) Bineînţeles, şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.

Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis a fost extraordinar, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri”, a explicat tenismena, înaintea debutului de la Transylvania Open 2025.