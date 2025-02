Simona Halep a făcut dublul anunț surprinzător! Vrea să devină mamă, apoi să revină în tenis

La începutul lunii februarie, în cadrul turneului Transylvania Open, Simona Halep a anunțat că se retrage din tenis. Fost lider mondial și dublă campioană de Grand Slam, sportiva română are planuri mari. Recent, jucătoarea de tenis a dezvăluit că își dorește să devină mamă. De asemenea, nu exclude varianta de a reveni pe teren, după ce își îndeplinește acest vis.

După ce a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de italianca Lucia Bronzetti, Simona Halep a ținut un discurs emoționant. Campioana a mărturisit că este epuizată emoțional, motiv pentru care simte nevoia de o pauză.

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţă, dar este un ‘La Revedere’ din tenis, aici la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie”, a spus Simona Halep într-o conferință de presă, la începutul lunii februarie.

Simona Halep își dorește să devină mamă

Simona Halep are planuri mari după retragerea din tenis. Sportiva a mărturisit că, până acum, s-a axat doar pe carieră, însă vrea să descopere lucruri noi. Tenismena își dorește foarte mult să aibă copii.

De asemenea, fostul lider WTA nu exclude posibilitatea de a reveni pe teren, după ce își îndeplinește această dorință. Simona Halep a explicat faptul că multe jucătoare de tenis se întorc în lumea sportului, după ce devin mame.

„Poate că mă întorc după un an, doi, cine știe; uite, fetele din circuit devin mame și apoi revin. Poate și eu, dar nu cred. Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri”, a povestit Simona Halep, conform Treizecizero.ro.

Simona Halep a emoționant întreaga țară după ce a anunțat retragerea din tenis. Sportiva a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit oamenilor care i-au fost alături de-a lungul carierei sale.

„E un pic greu să vorbesc. Vreau să vă mulţumesc, acest teren e casa mea. În România mă simt cel mai bine aici, vă mulţumesc. Au fost meciuri pe care le-am câştigat, dar şi meciuri pierdute, iar energia voastră mi-a umplut mereu sufletul. Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc. Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic. Vreau să le spun că îi iubesc şi le mulţumesc. A fost ultimul meu meci la Cluj. Cine ştie dacă mă voi mai întoarce, nu vreau să plâng. Sper să ne revedem de câte ori este posibil. Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate. Le doresc copiilor multă ambiţie, să ajungă în vârf, este obositor, epuizant, dar este frumos. Copilaşi, aveţi încredere în voi, luptaţi, munciţi, pentru că merită”, a spus Simona Halep, în fața spectatorilor.

