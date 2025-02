Procesul Simonei Halep din New York începe în aprilie 2025! Ce mare victorie au obținut avocații româncei

Veși importante pentru Simona Halep (33 de ani). A început procesul prin care sportiva solicită daune de 10 milioane de dolari de la compania canadiană Quantum Nutrition – firma care i-a distribuit suplimentul alimentar contaminat cu Roxadustat. Folosirea produsului i-a adus fostului lider WTA o suspendare de 4 ani, după ce a ieșit pozitiv la un test antidoping la US Open 2022. Ce mare victorie au obținut avocații româncei.

Simona Halep începe procesul cu firmele vinovate în cazul de dopaj de la US Open 2022. Avocații fostului lider WTA cer daune în valoare de 10 milioane de dolari companiei canadiene Quantum Nutrition – proprietate fraților John și Konstantinou Koveos, care a distribuit fostului staff al româncei, condus atunci de antrenorul Patrick Mouratoglou, suplimentul contaminat cu roxadustat.

Ce se întâmplă în procesul Simoni Halep de la New York

Pe data de 15 februarie se împlinește un an de când avocații româncei au demarat procedurile ce vizează obținerea de daune financiare, reputaționale și emoționale în valoare de 10 milioane de dolari. Dosarul se află pe rol într-un tribunal din New York deoarece aici a primi suplimentul alimentar în timp ce se pregătea pentru turneul US Open 2022.

Până în acest moment, procesul din New York nu a putut fi demarat până acum deoarece avocații firmelor Quantum Nutrition, plus Custom Food Packaging și General Ingredient ar fi profitat de absolut toate mijloacele pentru a trage de timp.

Prin decizia instanței din 27 ianuarie 2025, se constată că procedurile față de Quantum Nutrition au fost îndeplinite, iar termenul de notificare pentru pârâți se extinde cu 6 luni din momentul emiterii rezoluției. Această decizie este exact ceea ce apărătorii Simonei Halep au solicitat-o printr-o cerere întocmită la finalul anului trecut (octombrie 2024), atunci când au realizat că vinovații încearcă să tragă printr-o strategie de fugă din fața comunicărilor avocaților sportivei.

Prima audiere va avea loc pe data de 9 aprilie 2025. Românca este susținută de o echipă de 4 avocați, condusă de casa ”Aidala, Bertuna & Kamins” – Imran Ansari, Giovanni Orlando Conti, Daniel Fleck de la Baroul din Wyoming și Howard Fleck din California, unul dintre ei fiind chiar cel care i-a obținut Simonei Halep la TAS reducerea suspendării de dopaj de la 4 ani la 9 luni. notează Gsp.ro

La începutul lunii februarie, Simona Halep a decis să se retragă din tenis. Eliminată în primul tur al turneului Transylvania Open de italianca Lucia Bronzettie, după meci, fostul lider WTA a ținut un discurs emoționant în care a mărturisit că a ajuns într-un moment al vieții sale în care are nevoie de o pauză.