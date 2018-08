Simona Halep, desemnată cap de serie numărul unu la US Open!

Liderul mondial WTA, Simona Halep, a fost desemnată principala favorită a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York.

De asemennea, Mihaela Buzărnescu a fost desemnată cap de serie numărul 21 la turneul american. Prezența acesteia este incertă din cauza accidentării suferite la Montreal.

Serena, Williams, câștigătoare de șase ori a tureului de la US Open este singura jucătoare care are o poziţie mai bună decât clasamentul său în acest moment. Cu toate că se află pe locul 26 în clasamentul mondial, Serena a fost desemnată cap de serie numărul 17 la turneul american. „După ce am luat în considerare o serie de factori, inclusiv revenirea sa în competiţie după ce a născut, recentele sale performanţe pe hard în această vară şi recunoaşterea realizărilor sale la US Open, USTA a mutat-o pe Serena Williams cu nouă locuri, de pe 26 pe 17”, a precizat directorul general de comunicare al US Open, Chris Widmaier.

Principalul favorit la masculin este spaniolul Rafael Nadal, liderul la zi, iar elveţianul Roger Federer este al doilea pe lista capilor de serie.

Iată lista capilor de serie la US Open 2018:

1 Simona Halep (România)

2 Caroline Wozniacki (Danemarca)

3 Sloane Stephens (SUA)

4 Angelique Kerber (Germania)

5 Petra Kvitova (Cehia)

6 Caroline Garcia (Franţa)

7 Elina Svitolina (Ucraina)

8 Karolina Pliskova (Cehia)

9 Julia Goerges (Germania)

10 Jelena Ostapenko (Letonia)

11 Daria Kasatkina (Rusia)

12 Garbine Muguruza (Spania)

13 Kiki Bertens (Olanda)

14 Madison Keys (SUA)

15 Elise Mertens (Belgia)

16 Venus Williams (SUA)

17 Serena Williams (SUA)

18 Ashleigh Barty (Australia)

19 Anastasija Sevastova (Letonia)

20 Naomi Osaka (Japonia)

21 Mihaela Buzărnescu (România)

22 Maria Şarapova (Rusia)

23 Barbora Strycova (Cehia)

24 CoCo Vandeweghe (SUA)

25 Daria Gavrilova (Australia)

26 Arina Sabalenka (Belarus)

27 Anastasia Pavliucenkova (Rusia)

28 Anett Kontaveit (Estonia)

29 Dominika Cibulkova (Slovacia)

30 Carla Suarez Navarro (Spania)