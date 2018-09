Simona Halep, mărturii despre momentul în care se retrage din tenis: “Mă gândesc la familie şi copii”

Simona Halep vrea să rămână numărul 1 în clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) cât mai mult timp. Astfel, cariera va mai fi pentru românca noastră prioritară și în viitorul apropiat, după cum a declarat în cadrul unui interviu oferit recent. Desigur, ea nu a exclus viața de familie, cu tot ce implică ea… și copiii.

Simona Halep, mărturii despre momentul în care se retrage din tenis

Eliminată în primul tur de la US Open, tenismena de 26 de ani s-a întors în țara noastră, unde a a filmat un clip dedicat unui brand german. Odată cu acest proiect, ea a făcut câteva declarații despre dorințele ei mari pe plan profesional, dar și personal. În ceea ce privește momentul retragerii din tenis… acesta va avea loc în viitorul mai îndepărtat, pentru că, explică vedeta, e încă prea tânără pentru a se gândi la copii; ea visează la cât mai multe turnee de Grand Slam câștigate.

“Vreau să mai câştig Grand Slam-uri pentru că este foarte frumos momentul, vreau să mai rămân pe locul 1, vreau să mă trezesc în fiecare dimineaţă cu un obiectiv în ceea ce priveşte tenisul, pentru că eu am şi alte planuri, însă nu este deocamdată momentul să mă retrag, să spun stop. În tenis este locul meu momentan. Bineînţeles, mă gândesc la familie, la copii, dar mai am timp, sunt încă tânără şi-mi doresc să profit de fiecare an în această meserie pentru că este deosebită

Finala de la Roland Garros a fost cu tot cu emoţii, cu performanţă şi totodată, agresivitatea asta pe care o ai atunci când eşti atât de aproape de titlu. Acum am fost agresivă şi în joc şi în mentalitate. Chiar mi-am zis că o să câştig meciul înainte.

Tot timpul am spus că dacă eşti numărul 1 fără Grand Slam, nu eşti cu adevărat numărul 1, aşa că acum cred că sunt un adevărat număr 1, dar îmi doresc 100% să mai câştig unul. Ştiu că nu este uşor şi nu înseamnă că dacă am câştigat unul o să mai câştig şi altele automat, dar dorinţa mea este foarte mare, poate pe hard acum”, a declarat Simona Halep, potrivit gsp.ro.