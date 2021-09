Simona Halep nu a primit cadourile de nuntă, pe care Ilie Năstase și Ion Țiriac i le-au promis: ”Bărbații se lasă greu”

Pe 15 septembrie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit. Evenimentul a fost unul fastuos, iar invitații de seamă s-au distrat până în zori. Seara de miercuri a fost de neuitat, iar dorința mirilor a fost să nu li se ofere „darul” de nuntă. Totuși, au existat câteva daruri promise, pe care sportiva nu le-a primit.

Ilie Năstase, unul dintre apropiații Simonei Halep, a fost cel care a dezvăluit că va avea loc cununia civilă a jucătoarei de tenis pe 15 septembrie. La revenirea în țară după participarea la US Open, Simona Halep a confirmat data evenimentului.

Cununia civilă a Simonei Halep cu Toni Iuruc a avut loc pe plajă, la malul mării, iar primarul Constanței, Vergil Chițac, a oficiat căsătoria. Petrecerea de după a avut loc la clubul Fratelli, iar toată lumea s-a distrat și s-a simțit extraordinar de bine. Dorința mirilor a fost să nu li se ofere „darul" de nuntă, însă au fost câteva daruri cerute.

Simona Halep ar fi trebuit să primească două rachete de tenis, una de la Ilie Năstase și alta de la Ion Țiriac. Însă… sportiva nu le-a primit. Ion Țiriac nu se află în România, acesta fiind probabil și motivul pentru care nu i-a dăruit racheta Simonei. Pe de altă parte, Ilie Năstase a fost prezent la nunta sportivei, dar a mărturisit că nu a avut timp să treacă pe la București să ia racheta.

”Cel mai frumos cadou au fost rachetele de tenis de la doamna Ruzici. Au fost cadouri cerute… Pentru că am rugat-o să îmi dea o rachetă cu care a evoluat la Roland Garros. Soţul meu face o cameră, un fel de muzeu, cu toate trofeele mele, a fost dorinţa lui, nu a mea. Dorinţa mea a fost să facem această cameră la Constanţa, dar s-a schimbat planul şi este la Bucureşti. Toni a vrut o rachetă de-a domnului Ţiriac, una a domnului Năstase şi una de la doamna Ruzici. Până acum am primit doar de la doamna Ruzici, bărbaţii se lasă greu observ”, a mărturisit Simona Halep.

Ilie și Ioana Năstase, prezenți la nunta Simonei Halep

Ilie și Ioana Năstaseau fost prezenți la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Fostul mare tenismen a optat pentru o uniformă albă, de general, iar soția lui a îmbrăcat o rochie roșie ca focul, scurtă, care i-a pus în evidență formele fără cusur.

Ilie Năstase i-a transmis și un mesaj Simonei Halep, dar a ținut să precizeze că e nevoie ca sportiva să se concentreze în continuare asupra tenisului.

”Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de jucat tenis, să se focuseze pe tenis că mai are mulți ani de jucat și poate să mai ia multe Grand Slam-uri. Mă uit la Serena (n. red.- Williams) că are 39 și Simona are doar 30, deci are șanse să mai ia multe Grand Slam-uri.

Nu mi-a spus nimic Simona (n.r. – cu privire la faptul că ar fi dezvăluit detalii despre nuntă). M-a întrebat un ziarist ca tine ce fac pe data de 15 și i-am zis că mă duc la Simona, nici nu mi-am dat seama”, a declarat Ilie Năstase.