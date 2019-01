Astăzi, Simona Halep le-a dat mari emoții românilor! Românca noastră a avut un meci dramatic cu estona Kaia Kanepi, însă, ulterior, și-a revenit și a reușit să se califice în turul secund de la Australian Open. La finalul partidei, ea a făcut declarații, iar în voce i s-au simțit emoțiile puternice.

Simona Halep, primele declarații după ce s-a calificat în turul II la Australian Open

În turul secund, tenismena româncă o va înfrunta joi, 17 ianuarie, pe americanca Sofia Kenin, 20 de ani, 37 WTA, care a învins-o în primul tur pe Veronika Kudermetova, scor 6-3, 3-6, 7-5.

“Știam ce trebuie să fac, ştiam că e foarte puternică. Ştiam că trebuie să am încredere. Sunt foarte fericită că am câştigat! Merg cu mult mai multă încredere în turul doi. Va fi greu şi în turul 2, dar voi avea mai multă încredere. Nu e uşor să fii numărul 1, orice meci e greu. Cumva sunt jumătate australiancă, am avut un antrenor din Australia. Vă mulţumesc foarte mult pentru suport!”, a declarat Simona Halep la finalul meciului cu Kaia Kanepi.

Florin Segărceanu, în loja Simonei Halep în primul meci de la Australian Open

În prezent, Simona Halep nu are un antrenor oficial, dar la primul Mare Şlem al anului, Australian Open, a beneficiat de ajutorul antrenorului echipei naţionale de FED Cup a României, Florin Segărceanu.

Acesta a făcut deplasarea cu lideul clasamentului feminin de tenis şi a fost surprins în tribune la primul meci din Australia, împotriva Kaiei Kanepi. După despărţirea de Darren Cahill, Halep nu şi-a ales încă un antrenor, dar a început o colaborare cu Segărceanu, după ce acesta s-a autopropus să o ajute în perioada dintre sezoane.

“Îmi ofer serviciile să o ajut cât timp se antrenează în ţară, dar n-aş putea să o însoţesc în turnee”, declara în urmă cu două luni căpitanul nejucător al României, pentru Libertatea. Oferta a fost primită cu braţele deschise de Simona. Cei doi au colaborat foarte bine şi se pare că sportiva l-a convins să o însoţească şi în Australia.