Simona Halep, primul interviu după divorțul de Toni Iuruc: „Nu vă judecați singuri!” + Cât de aspră a fost ex-liderul WTA cu propria persoană: „Îmi spuneam că sunt proastă” | VIDEO + GALERIE FOTO

Simona Halep (31 de ani) a oferit primul interviu după divorțul de Toni Iuruc, oficializat la începutul acestei săptămâni. Declarațiile ex-liderului WTA au apărut pe platforma TopCourt, cu care a semnat, anul trecut, un parteneriat.

TopCourt este o firmă din SUA care oferă, în principal, antrenamente online pentru fanii „sportului alb”. Fosta soție a lui Toni Iuruc le-a oferit, la o lună de la divorț, sfaturi din proprie experiență urmăritorilor, pe care îi îndeamnă să nu se judece niciodată singuri, indiferent de situație.

„Sfatul meu pentru toată lumea este: nu vă judecați singuri! Dacă vă judecați, nu veți putea da randament maxim. Îmi spuneam mie însămi că nu sunt destul de bună, că pot pierde ușor cu aceste fete dacă joc așa„, a spus Simona Halep.

