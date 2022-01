Se știu următoarele 5 destinații ale Simonei Halep! Vezi unde va juca “Super Simo”!

Simona Halep s-a întors astăzi acasă! Constănteanca a revenit în țară după experiența de la Australian Open. Pe aeroport, întâmpinată de jurnaliști, această a dezvăluit turneele la care va juca în perioada următoare.

Simona Halep a anunțat următoarele 5 destinații

Întrebată despre turneele la care va participa în următoarea perioadă, “Super Simo” a dezvăluit că va juca la Dubai, Doha, Indian Wells, Miami și Charleston. Accentul pus de Simona a venit pe turneul din urmă, după cum urmează:

„Dubai şi Doha am în plan. Aşa am jucat cam în toţi anii trecuți, atunci când am fost sănătoasă. Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston, pentru prima dată. Vreau, înainte să mă las de tenis, să joc şi turneul acesta. Nu am făcut acest lucru până acum, de aceea am vrut să încerc. Zgura verde este mai rapidă decât zgura roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez”.

Australian Open

În ceea ce privește turneul de la Australian Open, acesta a ajuns la faza semifinalelor, atât în turneul masculin, cât și în cel feminin. Programul din “careurile de ași” este următorul:

J 10:30, Ashley Barty – Madison Keys;

J 12:00, Danielle Rose Collins – Iga Swiatek;

V 05:30, Matteo Berrettini – Rafael Nadal;

V 10:30, Stefanos Tsitsipas – Daniil Medvedev.