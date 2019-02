Simona Halep va colabora cu antrenorul Thierry van Cleemput!

Simona Halep a anunțat că s-a înțeles cu antrenorul Thierry van Cleemput și că după meciul din Fed Cup dintre România și Cehia va începe colaborarea cu acesta.

„A fost foarte bine, m-am antrenat bine, am început colaborarea şi o să lucrăm împreună. Sper să fie bine. Bineînţeles, este ceva nou, ceva diferit, nu o să fie uşor, dar am încredere că o să fie bine. Modul de antrenament este un pic diferit, personalitatea lui este diferită, este un nou «challenge» pentru mine şi vom vedea cum o să fac faţă”, a declarat Simona Halep, la plecarea spre Ostrava, pentru întâlnirea Cehia – România din Fed Cup.

Thierry Van Cleemput a sosit la Bucureşti, la finele lunii trecute pentru va discuta cu Simona Halep despre o posibilă colaborare. În vârstă de 50 de ani, Thierry Van Cleemput a fost, până de curând, antrenorul lui David Goffin. El l-a pregătit pe numărul 1 belgian din aprilie 2014, jucătorul reuşind să ajungă în Top 10 ATP. Tehnicianul beelgian i-a mai pregătit pe Steve Darcis şi Olivier Rochus, iar între 2002 şi 2005 a fost căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a Belgiei.

Referindu-se la duelul cu Cehia din Fed Cup, Simona Halep s-a arătat foarte încrezătoare în șansele echipei noastre de a câștiga acest duel.

„Putem spune că este o şansă în plus faptul că Petra nu joacă, dar meciul este foarte greu, e cel mai greu meci. Am jucat acum doi ani împotriva lor şi am pierdut, din păcate, dar ele au câştigat cinci trofee din ultimele şase şi asta înseamnă mult. Echipa noastră a fost mereu puternică şi am avut şansă mare de a câştiga orice meci pe care-l jucăm, dar poate a contat experienţa atunci, în 2017. Acum, suntem mai mature şi cred că avem o şansă în plus, dar nimic nu se ştie şi nimic nu e imposibil, aşa că o să mergem cu mintea deschisă şi cu încredere, Pe toată lumea dezavantajează un meci în deplasare, dar şi ele au jucat acum doi ani la noi, acum este rândul nostru să jucăm la ele. Ştim că publicul lor este foarte numeros şi foarte gălăgios în sensul pozitiv, dar n-avem nimic de făcut şi nu putem schimba nimic. Trebuie să ne acomodăm la ceea ce avem”, a mai Simona Halep.