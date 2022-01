Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, alături de fetița lor, au „descins”, zilele trecute, la Mall, în Băneasa. O sesiune de shopping, încheiată, însă, fără succes, dar încununată de o plimbare lungă pe holurile centrului comercial, printre vitrinele strălucitoare, de ”aur” pentru micuță. Și pentru cei doi adulți, care, în final, au ”parcat” la o cafea. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof și-au programat o ieșire la Mall, alături de fetița lor, și nu neapărat pentru a face cumpărături. Cei doi soți nu au avut ținte, doar ce-o ”pica”. Plimbarea în sine a fost „cheia succesului”, de care s-a bucurat fetița lor. Au ajuns în centrul comercial și l-au „colindat”. Pas mărunt, priviri în stânga și-n dreapta. Fetița cuplului s-a bucurat cel mai mult, pentru că au atras-o aproape toate produsele aflate la vedere.

După câteva ture, familia s-a oprit la cafenea, un loc oarecum nu în văzul tuturor, aflat aproape de intrarea în Mall. Acolo, cei doi au sorbit din licoarea aromată, în timp ce fetița s-a plimbat pe lângă ei. Ba a și dispărut, la un moment dat, „furată” de imaginea oferită larg de vitrinele luminoase.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof, căsnicie de aproape 14 ani

Simona Pătruleasa și-a început povestea de dragoste alături de Sabin Ivanof în 2005, iar trei ani mai târziu, ei au decis să își unească destinele. Mai exact pe 20 iulie 2008. La un moment dat, bruneta a hotărât cu soțul ei să conceapă un copil, însă, în urma analizelor pe care și le-au făcut, ea a descoperit că nu poate deveni mamă.

“Cel mai dificil moment din viața noastră a fost acela în care am aflat că nu pot să rămân însărcinată. A fost un moment dureros și greu. Mi-am dat seama că nu orice soț, bărbat, poate duce un astfel de moment. Mulți tineri au ajuns să divorțeze din acest motiv, pentru că soții erau copleșiți de toată nebunia asta care înseamnă fertilizare in vitro, drumurile la spital. Sabin a fost cel care, atunci când eram cu moralul la pământ, m-a susținut și mi-a dat încredere că vom reuși. Și am reușit”, a declarat prezentatoarea pentru publicația VIVA!

