Simona Trașcă, binecuvântată de ÎPS Teodosie, chiar în prima zi din an. ,,M-a luat tremuratul”

Anul 2023 a început bine pentru Simona Trașcă. Blondina a avut parte de un mare dar din partea ÎPS Teodosie, după ce a fost binecuvântată de către acesta. Potrivit spuselor ei, de Revelion nu se poate simți niciodată fericită, însă de această dată, lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel.

„Ca în fiecare an, nu pot să mă simt foarte fericită de ziua mea de naștere, pentru că toată lumea sărbătorește Revelionul, inclusiv eu și nu mă bagă nimeni în seamă. Mă simt așa, a nimănui de Revelion și niciodată nu am o stare foarte bună", a povestit Simona Trașcă, la Antena Stars.

Blondina și-a petrecut Revelionul și ziua de naștere într-un club din Constanța, alături de prietene. Nu a stat foarte mult, întrucât dimineața următoare trebuia să fie la slujbă. Este o tradiție pe care o respectă în fiecare an, pe data de 1 ianuarie.

Simona Trașcă: ,,Nu mă simțeam bine”

Blondina a mai povestit și faptul că, deși a fost înconjurată de prieteni, nu a avut o stare foarte bună în noaptea dintre ani.

„Anul acesta am încercat să trec peste, am fost la un club cu șase prietene, am fost șase fete la o masă. Pe la ora 02:00 nu am vrut să mai stau în clubul respectiv, nu mă simțeam bine nu mai eram în apelele mele, dar voiam să mă trezesc dimineața la slujbă, pentru că așa fac de fiecare dată pe 1 ianuarie”, a mai spus blondina.

Vedeta a fost binecuvântată de ÎPS Teodosie

După petrecerea din noaptea de Revelion, Simona Trașcă a avut grijă să ajungă devreme acasă, pentru a putea participa la slujba care era oficiată chiar de către ÎPS Teodosie.

„Am făcut Revelionul la Constanța, la o prietenă de-a mea și am fost cu ea la slujbă, iar slujba era făcută chiar de Înalt Preasfințitul Teodosie. Și îți dai seama că am avut emoții, adică chiar îmi place, cred că are foarte mare har și am stat la slujbă, am primit și binecuvântarea de început de an, de ziua mea, pentru toți cei sărbătoriți a urat”, a mai spus Simona Trașcă.

Momentul în care ÎPS Teodosie i-a oferit binecuvântare a fost unul pe care nu-l poate uita. Simona Trașcă a mărturisit că un astfel de sentiment nu l-a mai trăit niciodată în viața ei.

„S-a terminat slujba, s-a dus în altar, un alt preot a miruit, am stat la coadă la biruit și după ce m-a miruit, nici nu a durat foarte mult și a ieșit din alta și mi-a pus și mie mâna pe cap și m-a binecuvântat. M-a luat tremuratul, nu am simțit niciodată așa ceva în viața mea”, a mai precizat vedeta.