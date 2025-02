Singura șansă a Adrianei Bahmuțeanu de a își mai vedea copiii, după ce a fost umilită: „Nu se pune…”

Adriana Bahmuțeanu a trecut prin momente extrem de dificile atunci când a încercat să își vadă copiii. Duminică, vedeta a mers la vila unde locuiesc băieții săi, însă nimeni nu i-a răspuns nici la interfon și nici la poartă. După minute bune de așteptare și insistențe, Adriana a fost nevoită să ceară intervenția poliției.

Această vizită era programată conform deciziei instanței, însă vedeta nu a reușit să intre în contact cu băieții săi, chiar dacă a fost însoțită de mama sa. Situația a fost filmată și distribuită ulterior pe platformele de socializare, unde Adriana a vorbit despre suferința prin care trece.

CITEȘTE ȘI: Adriana Bahmuțeanu, o nouă lovitură! Nu a fost lăsată să își vadă copiii nici în timpul programului de vizită. A chemat pe loc Poliția

Vedeta nu a fost singură la vila unde locuiesc băieții săi. Mama Adrianei, bunica băieților, a mers alături de fiica sa pentru a încerca să-i vadă. Din păcate, nici ea nu a primit vreun răspuns.

„Astăzi ar fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva. Am venit să mă văd cu băieții mei și am adus-o și pe mama. Astăzi mama mea, bunica băieților mei, cea care i-a crescut, a venit și ea să-i vadă. Este la fel de tristă și de șocată ca și mine de această atitudine a fraţilor vitregi… Din păcate, copiii noștri au fost îndoctrinați împotriva noastră. Au fost spălați pe creier. Nici mamei mele nu i-au răspuns la telefon. De trei luni de zile mama mea nu i-a văzut”, a povestit Adriana Bahmuțeanu pe TikTok.