Situație dramatică la Craiova! Ministrul Energiei a cerut sute de milioane de lei pentru a menține căldura

Ministerul Energiei a inițiat demersuri pentru obținerea unei sume substanțiale de la bugetul de stat, menite să asigure continuitatea sistemului centralizat de încălzire din Craiova în perioada sezonului rece și să susțină livrarea de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan.

Conform documentelor analizate, instituția solicită aproximativ 350 de milioane de lei, fonduri care ar urma să fie alocate prin Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în categoria „transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”.

Situație dramatică la Craiova!

Banii sunt destinați în principal menținerii operațiunilor Societății Electrocentrale Craiova SA, companie cu capital majoritar de stat prin Ministerul Energiei și cu un acționar minoritar semnificativ, Fondul Proprietatea. Electrocentrale Craiova deține și operează o termocentrală ce funcționează pe bază de lignit, cu adaos de gaze naturale, având o capacitate instalată de peste 1.000 MW termici și 300 MW electrici. Societatea este activă nu doar în furnizarea energiei termice către consumatorii locali, ci și pe piața de echilibrare a sistemului energetic național.

În prezent, rețeaua administrată de Electrocentrale Craiova deservește aproximativ 40.000 de apartamente, adică circa 150.000 de locuitori ai municipiului, precum și instituții publice, școli, spitale și unități militare, inclusiv cu personal NATO. De asemenea, compania furnizează abur tehnologic și încălzire către Ford Otosan România SRL, un client important al producătorului de energie craiovean, care consumă aproximativ 20% din totalul energiei livrate. Această legătură între producătorul local și sectorul industrial subliniază rolul strategic al companiei pentru economia regională și pentru menținerea funcționării platformelor industriale critice.

Solicitarea de finanțare suplimentară vine într-un context în care Electrocentrale Craiova trebuie să se pregătească pentru sezonul rece, evitând astfel blocaje în furnizarea de energie termică. Menținerea activității companiei este considerată esențială pentru siguranța energetică a municipiului și pentru continuitatea producției industriale la Ford Otosan. Astfel, fondurile cerute de Ministerul Energiei urmăresc să acopere costurile operaționale și să permită societății să își continue funcționarea fără întreruperi.

Aceste demersuri nu sunt însă un fenomen nou. În anul precedent, Electrocentrale Craiova a beneficiat deja de un sprijin guvernamental printr-un credit de 350 de milioane de lei, acordat prin intermediul băncii de stat Exim Banca Românească. Împrumutul a fost destinat garantării unui pachet de aproape un milion de certificate CO2, obținute de la Complexul Energetic Oltenia, societate afiliată. Creditele anterioare au fost garantate prin ipotecă asupra patrimoniului companiei, inclusiv bunuri imobile și anumite bunuri mobile, ceea ce arată complexitatea și importanța sprijinului de stat în menținerea funcționării infrastructurii energetice locale.

