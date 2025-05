Smără face cuceriri pe bandă rulantă când iese fără Selly. Nu şi-a putut lua ochii de la ea, nici cu iubita de mână!

Smaranda, iubita lui Selly, a ieșit din nou cu rolele, prin Herăstrău, după ce a parcat în apropiere limuzina partenerului său. Iar CANCAN.RO a surprins imagini de senzaţie. Îmbrăcată într-o fustă scurtă, asortată cu o șapca și un tricou alb mulat, a creat ceva ambuteiaje pe aleile din parc. Tânăra a alunecat cu grație, în compania unei prietene. Cu ochii la un astfel de model, imaginația privitorilor a luat-o razna. Smaranda și-a văzut însă strict de plimbarea ei. Doar acasă avea cine să o aștepte, nimeni altul decât Selly, unul dintre cei mai în vogă influenceri din mediul online.

E oficial! Când Smaranda are nevoie, Selly scoate cheile de la limuzină sa de lux și i le oferă. Cert că e că vlogger-ul are încredere. Multă. Și, sincer, are și de ce.

Tânăra a sosit în zona parcului Herăstrău la volanul bolidului cu atitudinea calmă a cuiva obișnuit să întoarcă toate capetele. A parcat perfect, fără stres, fără corecții. Nici nu a apucat bine să se răcească motorul, iar șoferița deja coborâse în fusta ei scurtă, perfect asortată cu șapca, și într-un tricou alb, mulat, care-i scotea în evidență silueta „trasă ca printr-un inel”.

Iubita lui Selly bagă „zâzanie” în casă

A trecut rapid de la cele patru roți ale limuzinei la altele mai mici. Cu rolele în picioare, a creat ceva ambuteiaje pe aleile din parc. Tânăra a alunecat cu grație, în compania unei prietene. Cu ochii la un astfel de model, imaginația privitorilor a luat-o razna. Chiar și cu iubita de mână, cum s-a întâmplat în cazul unui tânăr aflat la fața locului, rămas și el fără cuvinte! Smaranda și-a văzut însă strict de plimbarea ei. Doar acasă avea cine să o aștepte, nimeni altul decât Selly, unul dintre cei mai în vogă influenceri din mediul online.

Privirile au urmat-o însă din toate unghiurile. Unii au remarcat stilul, alții au analizat mașina. Toți au înțeles însă un lucru: Smaranda nu e genul care doar iese din casă, pur și simplu, ci și cel care intră în cadru! Fie că e pe role sau la volanul limuzinei lui Selly, tânăra emană încredere, eleganță și are acel ceva care transformă o simplă zi în parc într-un eveniment cu public. Iar faptul că vlogger-ul îi lasă pe mână mașina sa, fără ezitare, spune totul. Frumusețea și stilul vin la pachet și cu o parcare perfect executată.

Au fost colegi de bancă

Smaranda și Selly sunt împreună de mai bine de șase ani și jumătate. Ei se cunosc de când erau la liceu, în clasa a IX-a. Au fost chiar și colegi de bancă, iar actuala iubită, care acum e studentă la Medicină, îi dădea temele. Potrivit mărturisirilor, vlogger-ul și-a făcut curaj abia în vacanță, după ce au terminat clasa a zecea, iar de atunci formează un cuplu.

