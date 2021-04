Smiley a spus totul! Ce a făcut artistul pestru a avea un succes uriaș

Smiley are un teribil succes, în special în rândul tinerilor, dar pentru a ajunge acolo, sus, a trebuit să muncească din greu. Și să creadă în visul lui.

Chiar Smiley a făcut dezvăluirea, pe Instagram, unde a inserat în doar câyeva rânduri cum a ajuns să fie unul dintre marii cântăreți ai României. ”Mulți mă întreabă cum am reușit să am succes. E complex de simplu. În fiecare zi am făcut ceva pentru visul meu. Fă și tu asta și o să descoperi succesul #whynot you?”, a scris Smiley. (CITEȘTE ȘI: EMOȚII PE INTERNET DUPĂ POSTAREA LUI SMILEY: ”O ÎNTÂLNIRE SUPERBĂ!” REACȚIA MIHAELEI RĂDULESCU: ”AH…”)

Nu toți au fost de acord cu el, dar nu i-au luat din merite. ”Și mai sunt cunoștințele și banii părinților care te ajută să stai concentrat mereu la a face ceea ce îți place…. Dar când ești prins în viață, singur, și trebuie sa înveți să supraviețuiești, făcând ce trebuie și doar apoi ce îți place, dacă mai apuci, mai greu……… În rest, numai bine”, ”Eeee, te potrivești în reclama parfumului!”, ”Felicitări”, au fost câteva dintre reacțiile celor care-l admiră.

Gina Pistol și Smiley, sarcini diferite în calitate de părinți

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți de aproxmativ două luni și își împart sarcinile în casă, pentru că acum sunt multe. Artistul avea să spună cum stau lucrurile în căminul lor. “Gina este cu alăptatul, este maestră în schimbarea scutecului, eu nu. Eu mă ocup de hrănirea cu biberonul, de râgâială, deci, sunt expert aici, sunt omul de la gaze, cu liniștitul, îi mai cânt”, a povestit Smiley.

“Primele două săptămâni au fost groaznice. Nu vreau să par mama perfectă. Nu îmi dădeam seama ce mi se întâmplă (…). Oricum, mare noroc am cu Andrei. Pentru că îmi este de mare ajutor, se descurcă foarte bine. Are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu îl aveam pe el, cred că mintea mea o lua grav pe păpușoi”, a completat Gina Pistol.