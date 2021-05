Smiley și-a făcut public numărul de telefon. Cum au reacționat fanii

Smiley a uimit pe toată lumea după ce și-a publicat numărul de telefon pe internet. Cântărețul a făcut din propria inițiativă acest lucru.

Joi seară, Smiley a scris pe pagina oficială de Facebook: „0756727279, nu raspund la beep, dar raspund pe WhatsApp”, iar fanii l-au asalat cu comentarii pentru a afla dacă este o glumă sau nu.

„Suna ca la taxi. Nici n-as avea timp sa va raspund tuturor, dar va rog sa-mi lasati un mesaj pe WhatsApp si revin cand pot… dupa cum vedeti acum raspund pe Facebook, nu pot in doua locuri in acelasi timp”, a spus Smiley în ideea că nu este o glumă.

După ce mai multi fani au comentat că este vorba doar despre pură caterincă, Smiley a revenit mai concis.

„Cand am zis ca-mi public numarul de telefon in comentarii la clipul asta https://youtu.be/GXb1rmmWl-M , multi au zis ca zic doar asa, ca sa fac vizite la clip si ca intr-un final nu o sa-l public. Acum vad multi care zic ca nu e numarul meu, ca profilul e fake sau ca e o țeapă. Adevarul e ca m-am tinut de cuvant: 1) Am pus numarul de o saptamana in comentarii pe Youtube, puteti verifica. 2) Este numarul meu, nu cel personal, pe care ma suna Gina, ci e unul cu care tin legatura cu Oamenii mei de peste un an. Oamenii mei stiu despre ce vorbesc. 3) Nu am cerut nimic, doar mi-am facut numarul pe care pot sa fiu contact direct public Acum ca am lamurit-o, poate intrati si voi pe Youtube si lasati un comentariu, cei care nu mi-ati lasat inca o ”, a spus Smiley.

Cum au reacționat fanii

„Nu înțeleg de ce ți-ai face numărul de telefon public?

Cu mulțumiri, am memorat numărul de telefon. Apreciez publicarea acestuia și urmează să-ți transmit un „Salut!”, atunci când nu vei mai fi asaltat de alte mesaje. Felicitări pentru pui! Felicitări pentru tot ceea ce ai realizat până acum și sper să nu lăsați puiul singur! Să auzim de bine! De două ori!

Nu știu dacă e numărul tău sau nu, însă un lucru e cert ești un om minunat, am văzut zilele trecute o” mare vedeta ” cu gluga pe cap deși erau 25 de grade dar deh sa nu îl vadă lumea ca poate ii lua din grade.

Lasa si detaliile cardului…sa ne ‘conectam’ mai bine:))

Felicitari Smiley! Ești un om simplu și știu ca ai sa răspunzi la mesajele tuturor pe WhatsApp. Nu ai ca cei din branșa ta figuri. Te urmăresc cu mare drag la tv și pe Ginuta la fel”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii.