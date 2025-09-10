ȘOC în Familia Regală! Prințul a recunoscut public că are un copil nelegitim

Caz șocant în Familia Regală. Prințul Laurent al Belgiei a recunoscut că este tatăl unui copil născut în afara căsătoriei, rezultat al unei relații cu o cântăreață pop din anii ’80. În același an, prințul a început să se întâlnească și cu actuala soție, de origine britanică.

Într-un documentar, Clement Vandenkerckhove, în vârstă de 25 de ani, s-a prezentat ca fiind fiul Prințului Laurent, fratele mai mic al Regelui Philippe al Belgiei, spunând astfel, că zvonurile care au circulat în presă timp de mulți ani de zile, sunt adevărate.

Prințul Laurent al Belgiei are un copil nelegitim

Tânărul a retrăit cu emoție momentul în care mama sa i-a dezvăluit adevărul despre originile sale, spunând: „Ea mi-a spus: Tatăl tău este un prinț. Tatăl tău este acel om.” Prințul Laurent, a confirmat această veste într-un comunicat și a recunoscut că este tatăl biologic al lui Clement.

„Prin acest anunț, recunosc că sunt tatăl biologic al lui Clement Vandenkerckhove. Am vorbit deschis și sincer despre acest lucru în ultimii ani. Acest anunț se bazează pe un sentiment de înțelegere și respect pentru cei implicați. Este rezultatul unei consultări comune. Vă rog să primiți aceste informații cu discreția pe care o impune natura acestei chestiuni intime. Nu voi face alte declarații și nu voi oferi alte explicații cu privire la această chestiune.”

Clement Vandenkerckhove s-a născut în anul 2000, în anul în care Prințul Laurent în vârstă de 61 de ani, a cunoscut-o pe soția sa, Claire Coombs. Cei doi au fost căsătoriți timp de 22 de ani. Claire Coombs, originară din Bath, provine dintr-o mama belgiană și un tată britanic.

Relația dintre Prințul Laurent și Wendy Van Wanten, celebra cântăreață pop din anii ’80, nu a fost confirmată oficial, însă cei doi au fost surprinși împreună la mai multe evenimente publice la sfârșitul anilor 1990 și au participat împreună, chiar și la nunta Prințului Edward cu Ducesa Sophie.

Acest anunț a venit la cinci ani după ce Regele Albert al II-lea, tatăl lui Prințului Laurent, a recunoscut-o public pe fiica sa, Prințesa Delphine, drept urmare, linia de succesiune nu va fi afectată de această veste.

