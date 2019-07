Șoc la un concert al lui Jador! O femeie i-a spart buza starului de la Kanal D

Jador este un artist cunoscut și are o relație aparte cu fanii lui. De-a lungul carierei, a avut, însă, parte de momente mai puțin plăcute. Spre exemplu, la o reprezentație, o femeie i-a spart buza starului de la Kanal D.

“Nu exagerez când spun că îmi iubesc susţinătorii şi fanii care ascultă muzica mea. Mă “hrănesc” cu mesajele lor şi apreciez toate sfaturile, glumele, dar şi criticile constructive. Mereu îmi fac supersurprize şi sunt extraordinar de fericit. Acum, când mă gândesc la momentele respective, am o stare de euforie. E ceva incredibil. Nu aş fi crezut niciodată că oamenii vor ajunge să mă iubească atât de mult. Vreau să le reamintesc că ei îmi dau încredere, multă putere şi inspiraţie, şi împreună o să ajungem din ce în ce mai sus“, a spus Jador conform wowbiz.ro.

“Eu am admiratoare foarte frumoase şi mă mândresc cu ele, dar la Iaşi am avut o experienţă care m-a lăsat fără cuvinte. O domnişoară a venit în viteză la mine şi m-a sărutat. Eu am încercat să mă retrag şi în toată nebunia asta, mi-a spart buza. Pe moment am fost şocat, dar mi-am dat seama că nu trebuie să judec. Aşa a înţeles ea să-şi arate simpatia pentru mine“, a povestit Jador.