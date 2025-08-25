Șocul unei familii de români, după ce s-au cazat la un hotel din Bulgaria. De necrezut ce a pățit copilul lor, lăsat singur în cameră

O familie de români a avut parte de un șoc major după ce s-a cazat într-un hotel din Bulgaria, într-o excursie de vacanță planificată cu grijă. Totul a început cu intenția de a face o oprire intermediară pe traseul către Thassos, o destinație populară pentru turiștii români, pentru a evita un drum lung cu un copil mic. Familia a ales să se cazeze într-un apartament cotat foarte bine pe platforma Booking, cu un scor de 9,7, aparent garantând un sejur confortabil și sigur.

Ajunși la locație, părinții au pregătit totul pentru odihna copilului lor de trei ani și l-au lăsat să doarmă singur în cameră, supraveghindu-l de la distanță printr-un sistem video. Planul era să se relaxeze în zona de living și să se ocupe de restul bagajelor și pregătirilor pentru continuarea călătoriei.

Ce experiență au avut românii în Bulgaria

După aproximativ două ore, părinții au verificat camera copilului și au avut parte de un adevărat șoc. Patul micuțului era infestat cu ploșnițe, iar copilul fusese deja mușcat. Familia a strâns rapid bagajele și a părăsit apartamentul în toiul nopții, obosiți și afectați de experiența traumatizantă. Incidentele de acest tip sunt extrem de neplăcute, mai ales când implică copii mici, iar efectele psihologice și fizice pot fi considerabile.

Platforma de rezervări Booking, prin intermediul căreia fusese făcută rezervarea, nu a oferit sprijin semnificativ în gestionarea situației. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la responsabilitatea platformelor de turism online în cazurile de neconformitate a cazării și siguranță sanitară.

„Buna seara! Am decis sa fac aceasta postare, pentru a trage un semnal de alarma celor care in drum spre Thassos decid să înnopteze in Bulgaria! Noi obisnuiam sa facem lucrul acesta si asa am facut si anul acesta, dat fiind faptul ca avem un copilas de 3 ani si ni se pare obositor pentru el, dar si pentru noi sa facem drumul dintr-una! Am rezervat prin booking un apartament foarte bine cotat, 9,7 mai exact! Este vorba despre Apartament Trayana! Long story short, am ajuns la locatie, seara ne-am pus copilul la somn singur (il supraveghem prin cam video), iar noi am ramas sa ne relaxam in zona de living, sa pregătim cate ceva pentru restul drumului pe care il mai aveam de parcurs etc. Dupa aproximativ 2 ore am mers in camera copilului pentru a ma pune la somn. Am aprins lanterna de la telefon pentru a nu-l deranja si efectiv am avut un soc!!! Patul era plin de ploșnițe! Copilasul nostru era înconjurat efectiv de ploșnițe! L-am trezit, am strans imediat micul bagaj cu care venisem in apartament, nu inainte de a ne asigura ca nu luam vreuna de acolo si la 1 noaptea am plecat! Efectiv eram in stare de șoc, obositi, nervosi si ingroziti! Baietelul nostru este plin de muscaturi! Am luat legatura cu cei de la booking care nu ne-au ajutat cu nimic! Prin urmare, mare atentie unde va cazati, oameni buni! Va las atasat cateva poze pe care le-am facut, pentru a le arata celor de la booking si celor care manageriaza acel apartament!”, au transmis românii pe Facebook.

Turiștii sunt sfătuiți să verifice cu atenție recenziile și reputația unităților de cazare înainte de a efectua rezervări, să solicite informații suplimentare privind curățenia și tratamentele anti-insecte, precum și să folosească dispozitive de monitorizare dacă călătoresc cu copii mici. Incidentul raportat recent în Bulgaria este un exemplu clar al faptului că scorurile mari pe platformele de rezervări nu garantează neapărat siguranța sau igiena corespunzătoare a locațiilor.

