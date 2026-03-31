Șofer filmat în timp ce încerca să dea mită unui polițist. “Pentru dumitale, să bei un vin”. Totul a fost filmat de bodycam

O situație neașteptată a avut loc între un șofer și un polițist. Șoferul care conducea autoturismul a vrut să îi dea mită polițistului, după ce a fost prins că nu purta centura de siguranță. Discuția a fost una incredibilă.

Un șofer prins că nu purta centura de siguranță, deci nu conducea conform legii, a fost oprit de un agent de poliție care a sesizat fapta. Acesta a încercat să îi dea mită o sumă considerabilă, însă polițistul a refuzat vehement. În plus, scena a fost filmată de camera încorporată pe echipamentul polițistului.

Șofer filmat în timp ce încerca să mituiască un polițist

Direcția Generală Anticorupție a fost sesizată de un agent de poliție, după ce un șofer a încercat să îi ofere bani. Acesta a fost prins în timp ce conducea fără a purta centura de siguranță care este obligatorie. Polițistul i-a comunicat bărbatului că va fi penalizat pentru fapta sa. Șoferul nu primise amendă, dar i-au fost scăzute două puncte de penalizare, conform legii. În acel moment, șoferul care încălca legea a scos o sumă de bani și i-a întins polițistului. Acțiunea sa a fost justificată printr-o declarație uimitoare. I-a explicat agentului că banii sunt oferiți pentru el ca să cumpere și să bea un vin.

Pentru dumitale, să bei un vin, a spus șoferul.

Cum a reacționat polițistul

După ce i-a oferit acea sumă de bani și explicația, polițistul l-a avertizat pe șofer că discuția este înregistrată audio-video. Șoferul a insistat și a încercat în continuare să îi dea banii, fără să îi pese de consecințe. Agentul i-a spus bărbatului că fapta pe care el o face se încadrează la dare de mită și că nu se rezolvă în acest mod lucrurile. Ba mai mult, acesta i-a anunțat pe cei de la Direcția Generală Anticorupție, iar șoferul s-a ales cu un avertisment și va fi cercetat pentru fapta sa.

Nu este o situație singurală. În România, se întâmplă des astfel de acțiuni. Tot în luna martie, în județul Vâlcea, un alt șofer a încercat să dea mită unui polițist. De această dată, i-a spus polițistului că îi dă bani pentru a-și lua un suc. De asemenea, polițistul a refuzat banii și a anunțat autoritățile competente.

