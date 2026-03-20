Șoferii care primesc 25.000 de euro dacă își predau permisul. Care este motivul

De: Daniel Matei 20/03/2026 | 11:30
Sursa foto: Shutterstock

Permisul de conducere este pentru multe persoane un document de care nu se pot lipsi, iar pentru unii este chiar indispensabil pentru că își asigură traiul de zi cu zi din condus.

Există, însă, în Europa, o țară care a demarat o campanie prin care le oferă o sumă considerabilă șoferilor care își predau permisul de conducere, dacă aceștia îndeplinesc o serie de condiții. Dar care este scopul acestei campanii?

Malta oferă bani șoferilor care renunță la permis

O schemă de renunțare la permisul de conducere a fost lansată oficial pe site-ul Ministerului Transporturilor din Malta marți dimineață, scrie Malta Today.

Această nouă schemă națională, deschisă pe principiul „primul venit, primul servit”, le va permite tinerilor care nu depășesc 30 de ani la data depunerii cererii să renunțe la permisul de conducere pentru o perioadă de cinci ani și să primească 25.000 de euro în acești cinci ani, printr-o plată a unei subvenții de 5.000 de euro pe an.

Această schemă națională pe cinci ani, cu un buget de 25 de milioane de euro, din 2026 până în 2030, își propune să reducă „numărul de persoane care dețin și utilizează un permis de conducere și, în consecință, numărul de vehicule care circulă pe drumurile malteze”.

Acest stimulent este disponibil pentru toți tinerii cu vârsta de până la 30 de ani, care au locuit în Malta cel puțin 7 ani și dețin un permis de conducere categoria B de minimum 12 luni înainte de depunerea cererii. Cu toate acestea, solicitanții sunt descalificați dacă permisul lor a fost revocat vreodată, este suspendat în prezent sau dacă dețin un permis de conducere emis de o țară din afara UE.

Solicitanții acceptați vor primi prima tranșă de 5.000 de euro după depunerea permisului de conducere, odată ce grantul este aprobat. Plățile rămase vor fi distribuite la fiecare dintre următoarele patru aniversări ale acestei prime tranșe, mai scrie sursa citată.

În timpul unei conferințe de presă de luna trecută, ministrul Transporturilor, Chris Bonett, a declarat că acest stimulent face parte din planul pe termen lung al Guvernului de a reduce cultura automobilistică prin crearea de noi opțiuni de mobilitate pentru călătorii. Cererile sunt acceptate până la 30 iunie 2026.

