Șoferii de peste 68 de ani nu mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați. Unde a fost luată această decizie controversată

Pentru mulți conducători auto seniori, dreptul de a urca la volan ar putea deveni mai greu de păstrat după împlinirea vârstei de 68 de ani. Un stat membru al Uniunii Europene a introdus o serie de reguli stricte care au stârnit controverse și dezbateri aprinse în societate.

Autoritățile argumentează că noile măsuri au rolul de a reduce riscurile din trafic și de a crește siguranța pe șosele. În schimb, numeroși șoferi vârstnici consideră că sunt discriminați și că experiența lor la volan este ignorată.

Schimbările prevăd condiții suplimentare pentru păstrarea permisului de conducere odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, mii de persoane ar putea fi afectate de aceste cerințe. Cine poate pierde dreptul de a conduce și ce obligații trebuie respectate pentru reînnoirea permisului sunt întrebările care îi preocupă acum pe mulți dintre cei vizați de noile reglementări.

Restricții importante pentru șoferi

Șoferii profesioniști din Italia care conduc camioane sau vehicule grele cu remorcă se confruntă cu noi restricții odată cu înaintarea în vârstă. Autoritățile au actualizat regulile privind permisele din categoriile C și CE, introducând condiții mai stricte pentru persoanele care au depășit pragul de 68 de ani.

Modificările vizează în special conducătorii auto autorizați să opereze vehicule de mare tonaj. După această vârstă posibilitatea de a continua activitatea este limitată de noile prevederi legale. Măsura face parte dintr-un set de schimbări menite să reglementeze mai atent siguranța rutieră.

Noile reglementări stabilesc că, după vârsta de 68 de ani, conducătorii auto nu mai au dreptul să opereze vehicule grele cu masa totală autorizată de peste 20 de tone. Totodată, titularii permisului din categoria CE pierd, în majoritatea cazurilor, această autorizare, documentul fiind reclasificat la categoria C.

Ca urmare, șoferii afectați de aceste modificări nu mai pot conduce anumite ansambluri rutiere de mare tonaj, inclusiv vehicule articulate și combinații complexe formate din cap tractor și semiremorcă, pentru care este necesară categoria CE.

Pentru a-și menține permisul, șoferii trebuie să efectueze, o dată la doi ani, o evaluare medicală în cadrul Comisiei Medicale Locale, care verifică dacă sunt apți fizic și psihic pentru a conduce.

Conducătorii auto care nu sunt afectați de noile reguli

Noile reguli nu îi vizează pe deținătorii permiselor din categoriile A și B. Aceștia pot continua să conducă dacă respectă obligația efectuării controalelor medicale periodice. În cazul șoferilor profesioniști, verificările sunt impuse de la 50 de ani. Totodată, pentru ceilalți conducători auto, verificările sunt impuse după vârsta de 60 de ani.

Autoritățile italiene susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere. Mai mult, au invocat date privind accidentele în care au fost implicați șoferi vârstnici.

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