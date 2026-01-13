Acasă » Știri » Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna medicilor”

De: Irina Vlad 13/01/2026 | 23:57
Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca (84 de ani) începe să se îmbunătățească. În urmă cu două zile, artista a suferit un infarct, iar în aceste moment este internată în Spitalul din Suceava, de unde a oferit primele declarații.

Duminică, 11 ianuarie 2026, Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență pe secția de cardiologie a Spitalului din Suceava după ce a suferit un infarct. Starea sa de sănătate s-a ameliorat, iar medicii sunt încrezători în ceea ce privește recuperarea ei.

Sofia Vicoveanca: ”Cine știe ce s-a întâmplat…”

În zilele ce urmează, Sofia Vicoveanca va rămâne internată în spitalul din Suceava pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. La două zile de la infarct, artista de muzică populară a fost aptă să ofere o primă reacție de pe patul de spital. Deși a trecut printr-o cumpănă, interpreta de muzică populară s-a lăsat pe mâna medicilor și speră că va ajunge acasă curând.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca, la Spynews TV.

Sofia Vicoveanca trece printr-un proces de recuperare de durată, iar fiul său este singurul care o vizitează și care îi este alături în aceste momente delicate.

Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a mai declarat artista.

Ce spune Sofia Vicoveanca despre ritualul ei de sănătate. Vedeta a suferit un infarct în dimineața zilei de 11 ianuarie

Sofia Vicoveanca trăiește cu sabia deasupra capului, dar e relaxată: „Nu mi-e frică de nimic”

