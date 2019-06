Încă de la începuturi, relația dintre Brigitte și Pastramă nu a fost privită cu ochi prea buni de confidentele vedetei. Gurile rele au speculat foarte multe lucruri în legătură cu cei doi, dar prietenele cele mai bune ale brunetei au spus public tot ceea ce gândesc. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Diana Bianca, femeia de afaceri care este considerată “sora” vedetei, a sfătuit-o pe Brigitte să nu se mărite cu Pastramă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile ei incendiare. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL PE AVEREA POLIȚISTULUI UCIS DE MILIONARUL ATAȘ. SORA ”DULĂULUI” O ACUZĂ PE VĂDUVĂ)

Diana Bianca, sexy-afacerista considerată ca o soră de Brigitte Sfăt, a făcut declarații senzaționale, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, despre cel mai comentat cuplu din showbiz. (Cel mai bine platit job din București)

”Eu am sprijinit-o mereu pentru că Brigitte este prietena mea. Eu am zis că-i prea repede. Nu e bine să te căsătorești cu un om pe care l-ai cunoscut într-un timp extrem de scurt. Am putut să îi dau un sfat privitor la faptul că nu este momentul încă, dar atât. Mai mult de atât nu am ce face. (…) Nu știu cum o să fie adaptarea dintre ei în viața de zi cu zi. Brigitte are un fel de a se comporta, el are alt stil și nu știu în ce măsură se vor armoniza ei.

Faptul că provin din grupuri de prieteni diferite, faptul că au avut evenimente în viață diferite… Brigitte fiind soția domnului Năstase a fost puțin pe altă «plajă», iar mediul lor a fost diferit. Florin este din alt mediu. Dacă vor ști să se armonizeze pe partea asta vor fi fericiți”, a declarat Diana Bianca, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Brigitte și Florin își doresc cu ardoare un copil!

”Au discutat despre un bebe. Și-l doresc mult și fac ceva în sensul acesta. Ea își dorește un copil. De când era cu Ilie ea și-a dorit un copil care să crească cu ambii părinți. Știu sigur că Brigitte își dorește un copil și știu sigur că face ceva în sensul ăsta”, a mai spus ”sora” vedetei.

Brigitte și Florin Pastramă și-au început povestea de iubire la “Ferma”

Brigitte și Florin Pastramă s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou început”, în februarie, după ce s-au întâlnit cele două tabere ale show-ului, cea a Bandiţilor şi cea a Fermierilor. De altfel, ei s-au logodit în timp ce erau încă în competiția de la Pro TV. Cei doi și-au jurat iubire și credință într-o biserică din Văliug, Caraş-Severin.

Brigitte și Florin Pastramă s-au cununat civil pe 27 mai, iar printre invitați s-au numărat câțiva dintre foștii concurenți de la “Ferma” 2019. În timp ce Florin Pastramă se află la primul mariaj, Brigitte a mai fost căsătorită de două ori. Născută pe 7 februarie 1977, ea a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă. (NU RATA, AICI: UNA DINTRE SUPER-PREZENTATOARELE TVR A FOST ”COMBINATĂ” PE FACEBOOK DE UN ȘANTAJIST)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)