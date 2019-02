Sora Claudiei Pavel, atac devastator la Brigitte Năstase: ”Nu cred că cineva ar putea lua în serios ce spune această femeie!”

Scandalul dintre Brigitte Năstase și Claudia Pavel trece într-o nouă etapă, iar informațiile apărute în mass-media duc la concluzia ca ”războiul” nu se va termina prea curând. Sora Claudiei Pavel, de data aceasta, ia atitudine și o atacă fără menajamente pe Brigitte Năstase.

Paula consideră că Brigitte nu ar trebui luată în serios și consideră că sora ei poate trece peste această perioadă delicată.

„Este o aberație și nu cred că cineva ar putea lua în serios ce spune această femeie. Dar sora mea este o persoană puternică, rațională și plină de dragoste și nu cred că va cădea în capcana ei de a o enerva peste măsură…”, a spus sora Claudiei Pavel pentru Pro TV. „Timpul a demonstrat întotdeauna cine are dreptate, indiferent de cât de nebunești sunt acuzațiile, trebuie să ai doar răbdare pentru că publicul are discernământ și este empatic. Eu mă ocup de conturile de socializare ale Claudiei și văd în fiecare zi sute de mesaje de simpatie și încurajare. Poți să păcălești publicul un an, doi ani, cu o minciună, cu două, însă cariera Claudiei se întinde deja pe o periodă de 19 ani, ea a crescut în ochii publicului, era doar un copil când cânta în trupă Candy, oamenii o iubesc și îi cunosc întreaga viață, pentru că ăsta a fost destinul ei, ca totul să se desfășoare în față publicului”.

”Mi se pare incredibil să discutăm despre asta”!

Sora Claudiei Pavel declară că Brigitte exagerează, fiindcă – la vremea respectivă – sora ei nu avea decât 15 ani. Iar un astfel de scenariu erotic i se pare ieșit din comun.

”A cântat în toată țara asta în lung și în lat, la toate cluburile, primăriile, cam tot ce există în țara asta și să spui despre un copil de 15 ani care în perioada aceea avea un succes nebun că s-a culcat cu răposatul tău soț este cel mai mizerabil lucru pe care putea să îl inventeze… și vă dați seama câți ani a ținut ea acest secret? Că până acum i-a fost rușine să spună asta, s-a găsit fix la Fermă să se destăinuiască. Este atât de aberant încât mi se pare incredibil că discutăm despre asta!”, a mai spus Paula.