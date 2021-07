Victorie MAGISTRALĂ pentru Sorana Cîrstea la Wimbledon! „Sori” a depășit-o pe Vika Azarenka

În cursul acestei zile, Sorana Cîrstea a reușit victoria carierei! Sori a depășit-o pe Viktoria Azarenka în 3 seturi și s-a calificat în turul al treilea de la Wimbledon!

Desfășurarea partidei Sorana Cîrstea – Viktoria Azarenka

În primul set, Sorana s-a impus în tiebreak, după ce cele două sportive au mers cap la cap. În continuare, în actul secund, sportiva din Belarus a reușit să își impună jocul ce a făcut-o în trecut număr 1 mondial, Vika câștigând setul cu 6-3. În final, în ciuda faptului că nimeni nu mai considera că are vreo șansă să se impună, Sorana a jucat un tenis demn de top 10 și a câștigat cu 6-4!

Imediat după meci, „tricolora” noastră a declarat următoarele:

„Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câștig cu Vika. Este o jucătoare incredibilă, este foarte greu de jucat împotriva ei. Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câștig cu Vika. Când am văzut tragerea la sorți nu zâmbeam… Dar cred că am jucat foarte agresiv și am încercat să îmi fac jocul și a mers. Cred că publicul m-a ajutat foarte mult. Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi! Când eram condusă, mi-am spus că trebuie să iau fiecare punct în parte. Dar pentru noi, jucătorii de tenis, voi fanii sunteți cei mai importanți. iar pentru mine meciul de astăzi este cea mai frumoasă amintire a carierei mele”.

Următoarea adversară a Soranei

În continuare, în turul al 3-lea, Sorana se va întâlni cu britanica de origine română, Emma Răducanu, aflată pe locul 338 în ierarhia modnială. Aceasta a depășit-o pe Marketa Vondrousova cu 6-2, 6-4.