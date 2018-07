Sore Mihalache a profitat de vremea frumoasă și a dat fuga pe Litoral, iar Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România, are imaginile. Vedeta a plecat la mare cu prietenele ei cele mai bune.

Sore Mihalache este într-o formă de zile mari. Sexy-mămica arată impecabil în costum de baie. Recent, vedeta și-a afișat silueta pe Litoral, acolo unde s-a dus cu câteva prietene. Blondina a purtat un costum de baie din două piese, care i-a scos în evidență silueta de invidiat. Pe plajă, Sore s-a delectat cu un cocktail și cu o țigară, în timp ce ea și prietenele ei erau ocupate cu telefoanele. Sore este căsătorită cu avocatul Marius Julean, iar împreună au o fetiță de 2 anișori pe nume Erin.

Cum își menține Sore silueta

Sore este una dintre acele femei invidiate de toată lumea, pentru că spune că nu ține diete. Cu toate acestea, blondina face mult sport și astfel se menține într-o formă de zile mari.

„Nu tin dieta niciodata. Nu pot. Sunt pofticioasa. Mananc putin si des. Daca vreau sa dau jos kilograme ma duc si fac mai mult sport. Imi plac foarte mult cartofii prajiti si nu am cum sa ii scot din meniu. Si fast food, din cand in cand. Nu sunt un exemplu in ceea ce priveste urmarea unei diete. Mananc sanatos, dar nu cred ca sunt oameni care suta la suta fac lucrul asta. Imi place sa ma bucur de viata”, a mărturisit Sore într-un interviu acordat Pro FM. (Citește și SORE a dat cărţile pe faţă! Mama artistei i-a ţinut un secret ascuns)